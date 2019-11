Los 5 mejores looks de Frida Sofía

La hija de Alejandra Guzmán es muy polémica, pero sí que sabe cómo vestirse

Frida Sofía se convirtió rápidamente en la más polémica de la dinastía Pinal. A través de sus redes sociales no ha dudado en entablar peleas no solo con su familia, sino con diferentes personalidades del espectáculo. Dentro de sus más escandalosos pleitos se encuentra el que tuvo con Chiquis Rivera, otra de las famosas que no tiene pelos en la lengua y no duda en alzar la voz si es necesario. En sus redes, Frida dijo lo que realmente piensa de la hija de Jenni Rivera.

Pero fuera de la polémica, la hija de Alejandra Guzmán tiene un gran sentido de la moda y sus redes sociales son prueba de ello, con su estilo que va desde lo elegante y atrevido hasta lo alocado, encanta a sus seguidores. Te dejamos los mejores.

1. Vestido brillante

El emblemático vestuario que utilizó para el Balón de Oro 2019 en donde no solo robó las miradas de todos, sino también debutó con su sencillo “Ándale”. Esa noche toda la atención estaba sobre ella, ya que venía de una fuerte discusión pública con Michelle Salas.

2. Alocada princesa

Uno de sus más atrevidos looks fue este en donde aparece con los cabellos azules y una sexy falta platinada. Los accesorios como la corona y los collares quedaron perfecto para lograr ese estilo de “princesa rebelde”.

3. Una gran capa

Otro de los vestuarios que utilizó para el Balón de Oro 2019. Un conjunto en blanco que complementó con una enorme capa que le dio presencia y elegancia, sin perder el glamour.

4. Casual playero

Con un vestido largo de tirantes colo arena y unos lentes de sol negros, Frida se fue de paseo a la costa. El look quedó muy bien con sus botas y su bolso.

5. Cualquier bikini

Dentro de su repertorio de imágenes la hija de la Guzmán tiene gran cantidad de fotografías en donde aparece luciendo sensuales bikinis. Sin duda cualquiera que se ponga le queda estupendo. Tan solo en esta imagen en donde se le puede ver con uno negro, luce de lo mejor su escultural cuerpo.