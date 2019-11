Mayeli Alonso, ex de Lupillo Rivera, presume su gran belleza de espaldas

La ex cuñada de Chiquis Rivera es un bombón...

Mayeli Alonso compartió un vídeo en Instagram, en el que aparece presumiendo su larga cabellera. La belleza de su melena no le ha pasado desapercibida al público, sobre todo porque muchas mujeres saben lo difícil y complicado que suele ser cuidar y mantener un cabello tan largo, incluso si éste no fuera natural.

De momento parece que en el pasado ha quedado ya el gran impacto que generó la polémica imagen que compartiera Alonso en Instagram, en donde aparece una modelo simulando tocarse sus partes más íntimas.

Y es que la imagen fue considerada morbosa por muchos, e incluso hizo reaccionar al ex esposo de la empresaria. Lupillo Rivera parece que no estuvo contento ni cómodo con la publicación de su ex mujer. Pero Mayeli Alonso fue clara al decir que tanto a él como a ella no les importa lo que uno tenga qué decir del otro.