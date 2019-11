“Tengo miedo”: intentaron violar a Caeli, la famosa youtuber a la que le filtraron su video desnuda

Señalan al youtuber Yao Cabrera entre los presunto responsables

Tiene más de 15 millones de seguidores en redes sociales, radica en EEUU para hacerse una carrera como actriz y se vio envuelta en un escándalo por la filtración de un video desnuda. Es Caeli, la youtuber que este fin de semana impactó al denunciar que intentaron drogarla y violarla.

Sí, Patricia Caeli Santaolalla López como es su nombre real, compartió un angustioso video en el que narró cómo después de una fiesta, amigos youtubers estuvieron cerca de abusar de ella sexualmente.

“Me iba a quedar dos semanas. Me tocó grabar mi primera escena. Estaba muy contenta. Se viene el fin de semana y mis amigos… mis amigos… entendamos que eran mis amigos. Uno me dijo que si salíamos de fiesta. Yo les tenía la confianza”, contó.

La joven confesó que después de algunos indicios, se dio cuenta que había un plan para ejecutar el crimen.

“Todo iba bien hasta que… a mí me dio mucha sed. Pedí agua. Los amigos se fueron. Uno volvió con cinco botellas de agua. Pensé en fijarme si la botellita hacia crack. Le hice así para abrir la botella y no sonó. Abro la botella y siento algo piedrosito. Tenía como si le hubieran puesto… Me da mucho coraje. Tenía como tierra. Me di cuenta y no le tomé”.

Caeli no nombró a sus agresores.

“Supe que algo me estaban dando. Les dije que los caché. Ellos lo negaron. Yo quería guardar la botella para probar que me estaban poniendo algo en la bebida. Ellos estaban preocupados”.

En redes sociales se señaló al youtuber Yao Cabrera como el responsable.

“No se vale que porque sientan que tienen poder te aproveches de alguien. Y menos de las mujeres. ¡Qué asco de persona eres!”, concluyó Caeli.