¿Apoyo de AMLO a Evo Morales afectará su relación con Trump?

Los mandatarios tienen posturas y acciones distintas sobre Bolivia

El presidente Donald Trump celebró la caída de Evo Morales como presidente de Bolivia, pero su postura difiere de uno de sus principales aliados en América Latina, a pesar de nunca haberse reunido con él en persona, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, cuya administración le dio asilo político exmandatario suramericano.

Aunado a ello, México critica la postura de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuya postura contra Morales es respaldada por el gobierno estadounidense, incluso un funcionario del Departamento de Estado confirmó en conferencia telefónica que la Administración Trump busca “defender la democracia” en Bolivia.

Caminos distintos sobre este conflicto de resonancia internacional podrían afectar la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, aunque el el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, descartó que así ocurra.

“No espero ningún reclamo por la posición que México ha tomado en este asunto, no lo hemos tenido y no lo esperamos”, señaló en conferencia matutina.

El Canciller agregó que la relación entre ambos países se basa en el respeto y la buena comunicación de sus Presidentes, y no en la sumisión.

“Pensaría que la relación con los Estados Unidos está en los mejores momentos de los últimos años y se basa en que, además de la buena comunicación de los dos presidentes, hay un respeto mutuo y un conocimiento del peso de México y su democracia.

“La relación con EEUU no debe basarse en la sumisión, sino en el respeto”, afirmó.

En tanto, cuestionado por un posible impacto en la ratificación de Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Ebrard dijo que no hay vinculación entre los dos temas.

“No le veo relación. Su esfera de política exterior de México y el último tramo del Tratado no tienen vinculación entre sí. Estados Unidos no ha establecido, ni lo hará, una relación con México basada en este tipo de criterios, si así fuese no habría buena relación”, agregó.

Con información de Agencia Reforma