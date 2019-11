10 años de cárcel para madre que mató a golpes a bebé porque le recordaba a su padre en El Bronx

El cráneo del recién nacido estaba fracturado, reportó el examen forense

Joann McLeod fue sentenciada a 10 años de prisión por matar a su bebé de 5 meses de nacido en El Bronx, anunció hoy la fiscal de distrito Darcel D. Clark.

McLeod, de 32 años, admitió que sacudió a su hijo Raymond Porfil Jr. y golpeó su cabeza contra la pared varias veces, dijeron los fiscales.

Luego dejó el apartamento y no solicitó ayuda médica para el bebé durante más de una hora. El cráneo del infante estaba fracturado, reportó el examen forense.

El bebé fue encontrado inconsciente en su cuna el 4 de junio de 2018.

McLeod, adicta a la marihuana sintética (K2), dijo luego a la policía que no quería al niño porque le recordaba a su padre y ex pareja, según documentos judiciales obtenidos por New York Post.

“La acusada infligió graves heridas en la cabeza al bebé y lo dejó sufrir durante más de una hora antes de obtener atención médica”, acusó la fiscal Clark.

Los investigadores dijeron que en ese hogar de Bronx River Houses había antecedentes de abuso y negligencia contra otros hijos de la sentenciada.

En casa vivía otra bebé de 2 años en ese momento, hermana del fallecido, y fue puesta bajo custodia por la Administración para Servicios de Niños (ACS).

