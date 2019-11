“Gomita” impacta ante cámaras con un profundo escote

View this post on Instagram

Desde pequeña buscaba revolucionar…SOY LA OVEJA NEGRA DE MI FAMILIA, SOY EN REALIDAD BUSCADORA NATA DE LIBERACIÓN PARA EL ÁRBOL GENEALÓGICO, LA QUE GRITA REBELDIA ,QUE NADIE TE HAGA DUDAR, CUIDA TU RAREZA , COMO LA FLOR MÁS PRECIADA DEL ÁRBOL, ERES EL SUEÑO REALIZADO DE TODOS TUS ANCESTROS🥰 Fotaza…. @geramorenoproducciones Make up & Hair Stylist…. @orley91 OUTFIT 👙 @zona_roja.fara