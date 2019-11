Las tristes palabras de Ángela Aguilar: “Me nominan para hacerme burla”

La joya del regional mexicano se confiesa

A pesar de que lleva poco tiempo de carrera artística, Ángela Aguilar ya ha sido nominada en varias ocasiones a los premios más importantes de la música; sin embargo, ella afirma que ya no quiere ser mencionada en ninguna categoría, pues sólo se emociona en vano y otros artistas acaban llevándose los galardones.

A través de un video en vivo realizado en Instagram, la joven cantante agradeció que a los especialistas que tomen en cuenta el trabajo que ha realizado en los últimos años, pero pidió que a menos que se asegure que va a conseguir algún premio no se nomine ni se realice ningún tipo de reconocimiento para ella.

“Siento que ya nada más me nominan para hacerme burla, porque yo nunca gano nada, la verdad. Me han nominado a un Grammy y a dos Latin Grammy, no es por con quien yo esté nominada, pero lo que estoy diciendo es que a todos los premios a los que me han nominado no me he ganado ninguno más que en los Premios Bandamax. Les pido por favor, ¡ya no me nominen!”, dijo Ángela.

En otros temas, la intérprete de “Llorona” reveló que se siente muy emocionada, pues a principios del año entrante dejará el tour “Jaripeo Sin Fronteras” que comparte con su padre Pepe y su hermano Leonardo para realizar su primera gira como solista y dio a conocer que en las próximas semanas ofrecerá más detalles.