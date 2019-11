Camila Fernández revela entre lágrimas cómo fue el aparatoso accidente que sufrió a los 18 años

La hija de Alejandro Fernández narra la dramática experiencia que la mantuvo 7 meses en cama

Después de 3 años de terapia debido a un aparatoso accidente, Camila Fernández retoma su carrera como cantante.

La hija de Alejandro Fernández narra para el programa ‘Ventaneando’ cómo fue el accidente que sufrió mientras se divertía en un brincolín, en donde sufrió una caída que pe provocó severos daños en las vértebras y como consecuencia la obligó a pasar por un doloroso proceso de recuperación que la postró en cama durante 7 meses.

“Tiene ya tres años, tenía yo 18, y no quería hablar del tema porque yo decía ‘¿no, ni para qué?’, no quiero tampoco que me vean con lástima tuve un accidente, caí de cara me fisuré unas cervicales, me comprimí unos discos que estaban lastimando unas terminales nerviosas muy importantes y perdí la fuerza de los brazos y las manos que, después, con terapia pude recuperar, luego de siete meses en cama”.

Aunque aseguró que gracias a la terapia logró recuperarse, aún continúa en recuperación y que en los momentos más complicados, únicamente lograba controlar el dolor con la ayuda de medicamentos muy fuertes que la mantenía dormida y que únicamente se despertaba para comer y bañarse.

Conmovida hasta las lágrimas, agradeció el apoyo total de su familia, en especial de su mamá, América Guinart, y hasta de su mascota quien la ayudó a reponerse de la fuerte depresión que vivió.

“Me desesperé mucho, tenía una depresión muy fea que pensé que ya no iba a llegar a nada en mi vida, pero gracias a Dios salí adelante, gracias a los doctores que me ayudaron a quienes les agradezco la vida y salí adelante luego de dos años”.

Recordó que el accidente sucedió en el año 2016 y durante su participación en los Premios Billboard, en donde acompañó a su papá no se encontraba del todo bien:

“Me pesaba el micrófono, porque perdí la fuerza de las manos, yo me acuerdo, que no estaba al 100 y estaba muy nerviosa. Fue la vez que canté con mi papá en los Billboards “El ciclo sin fin”, yo le dije a mi papá: ‘sabes qué, no sé’. Gracias a Dios la acupuntura me ayudó muchísimo para recuperar la fuerza porque tenía la fuerza de un niño de 3 años, se me consumió todo el músculo, sí fue difícil, pero gracias a Dios estoy mucho mejor”, recordó.

Actualmente, la cantante se encuentra en un 95 % de recuperación, compartió que ya se encuentra bien de la vértebra que tenía comprimiendo los discos y celebra a la vida con el lanzamiento de su disco “Mío” con el que celebra a la vida la nueva oportunidad que le dio.