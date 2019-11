Reseña: Death Stranding, Just Dance 2020, Need For Speed Heat y Marvel Ultimate Aliance 3: The Black Order

Te presentamos las mejores recomendaciones para que te quedes en casa a jugar

Sin importar qué consola de videojuegos tengas o qué género prefieras a continuación te hablamos de títulos para todos los gustos y con los que podrás pasar horas de diversión en casa.

Death Stranding

Se trata de un título entre estrategia, mundo abierto, simulador y sigilo que pone a prueba la paciencia al orillar al jugador a tomarse un momento para analizar cada misión y la mejor forma de hacerlo.

Los gráficos son impresionantes, de lo mejor para esta generación que lograron a detalle capturar los rasgos físicos del querido actor de The Walking Dead, Norman Reedus, así como de otros más que completan el elenco.

La historia se desarrolla en un futuro en el que la humanidad sufre un cataclismo conocido como “Death Stranding” que erradicó parte de la vida y lo que provocó que el mundo de los muertos se fusionara con el de los vivos, está llena de sorpresas y cambios inesperados.

Eso sí, no es un juego para todos, no porque no tenga una calidad tripla A, si no porque seguramente solo será disfrutado por quienes quieren algo nuevo en el mundo de los videojuegos, pues si hay algo en lo que destaca, es en su innovación, y que en verdad tienen mucho tiempo para jugar. Está disponible en exclusiva para PS4.

Just Dance 2020

La décima entrega de la franquicia más famosa de baile llega como cada año, aunque en esta ocasión estrenan el modo All Stars, en el que viajaremos a través de 10 planetas de Just Dance con los temas más icónicos de la franquicia, para desbloquear una canción exclusiva al final cada uno de ellos.

En cuanto al Modo Cooperativo, podremos unir fuerzas con sus amigos para combinar sus puntajes y no hacer “el oso” solos, de una manera más divertida.

Además del contenido nuevo, podemos encontrar de nueva cuenta el Sweat Mode y Kids Mode para bailar decenas de los éxitos de los últimos meses. Just Dance b está disponible en todas las consolas.

Need For Speed Heat

Se trata de un juego de carreras “ilegales” las cuales tienen como novedad que se realizan principalmente por la noche en donde la velocidad y la pasión por los autos destaca.

Y es precisamente en el “tuneo” de los vehículos, en donde los amantes de las carreras encontrarán una enorme distracción gracias a las enormes posibilidades que ofrece.

Los gráficos, el control y el sonido tanto de ambiente como el de la música están muy bien realizados, por lo que podrás pasar horas frente al control.

Además el toque de realismo llega al punto de que si somos atrapados por la policía o nuestro auto es destruido, nos quitarán dinero y puntos de reputación que hayamos obtenido cuando ganamos carreras, algo que a veces se vuelve repetitivo y frustrante, aún así es un título recomendable para PS4, One y PC.

Marvel Ultimate Aliance 3: The Black Order

Se trata de un juego tipo RPG con la novedad que los protagonistas son los superhéroes más famosos de los últimos años, los de Marvel.

En un principio podemos escoger en entre 4 personajes, pero dicha cantidad se extiende hasta los 36, la mayoría se desbloquean durante el desarrollo del juego mientras que otros más gracias a retos que tendremos que completar.

La historia nos pone en la búsqueda de las Gemas Infinitas, alrededor de distintos escenarios que sin duda, reconocerás si eres fan de los cómics.

Y aunque es hasta cierto punto fácil de jugar, que eso no te engañe pues pasarás horas de diversión gracias a su extensión y como ya lo dijimos más si eres admirador de las historietas.

El otro punto que sí es algo tedioso es el de la cámara, pero nada que no podamos pasar por alto al tener lo que siempre quisimos desde que los Vengadores llegaron a la pantalla, ponernos en la piel de estos superhéroes. Está disponible en Switch.

