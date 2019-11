Hizo un ‘Piojo’ :’Chima’ Ruiz explotó contra el arbitraje tras perder el Mundial Sub 17

El técnico de México dijo que los perjudicaron ante Brasil

El penal que le dio el empate a Brasil en la final del Mundial Sub 17 ha generado mucha polémica y reacciones fuertes, principalmente en el seno de la Selección Mexicana en la que se sienten robados por el arbitraje tras la derrota de 2-1 ante la canarinha.

El director técnico tricolor, Marco Antonio ‘Chima’ Ruiz explotó contra los silbantes al comentar que solo revisan el VAR cuando se trata de favorecer a los locales: “No era necesaria la intervención del árbitro, siempre fuimos víctimas de todo. El VAR cuando les conviene lo usan, cuando hay que favorecer al local”.

A pesar de sus reclamos, el técnico no demeritó a su rival: “Ellos (Brasil) son un gran equipo, yo no voy a demeritar a nadie, nosotros lo intentamos, tuvimos la ventaja y no la supimos sostener”.

#U17TD ¡ Chima Ruiz DT de @miseleccionmx explotó vs el arbitraje del Mundial Sub-17! pic.twitter.com/qWZKUzLU6g — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) November 18, 2019

El árbitro Andris Treimanis , marcó el penal al minuto 82′ luego de la falta de Jesús Gómez sobre Gabriel Souza, una jugada que sigue dividiendo opiniones.