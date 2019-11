Alcalde firma ley para reformar tránsito de camiones recolectores de basura comercial

Tras décadas de lucha para limitar el paso de vehículos con desperdicios por zonas residenciales y denuncias de daños a la salud, la Ciudad anunció que espera reducir en un 50 por ciento la contaminación y el tránsito de camiones en un programa que empezaría en el 2021

Teresita Aguilar vive en Brooklyn hace 40 años, y confiesa que está cansada de ver cómo a diario camiones recolectores de basura comercial transitan por su barrio, Williamsburg, como “Pedro por su casa”. La abuelita asegura estar cansada de ver cómo decenas de camiones ruedan a alta velocidad por el vecindario, poniendo en peligro la seguridad de peatones y ciclistas y además contaminando el aire. “Eso acá se la pasan uno detrás del otro esos camiones y últimamente no solo me asfixio para subir escaleras, sino que siento el humo en la garganta y en los pulmones y siento que me aprietan el pecho por tanta contaminación”, asegura la vecina de Brooklyn.

Y han sido tales los estragos que el tráfico de camiones recolectores han hecho en su vida y en la de sus vecinos, que por ello este miércoles la colombiana se mostró esperanzada de que las cosas cambien y la contaminación busque otro camino, pues el alcalde Bill de Blasio firmó una ley para reformar el tránsito de los vehículos que recogen basuras comerciales para disminuir el daño en el medio ambiente y mejorar la salud de los neoyorquinos.

“Por años y años aceptamos que esta situación estuviera fuera de control como algo normal y la buena noticia hoy es que eso no va a pasar más y que estamos cumpliendo nuestro compromiso con el medio ambiente”, aseguró De Blasio, en una conferencia de prensa en la organización El Puente, en Brooklyn, donde puso su rúbrica sobre la nueva norma.

“Esta firma no solo marca un nuevo día para el transporte de residuos comerciales sino que es un nuevo día para el ‘New Deal Verde de Nueva York’, que muestra que podemos crear empleos bien remunerados y reducir drásticamente la contaminación y las emisiones”, agregó el mandatario local, destacando que la ley estará acompañada de otras iniciativas que buscan acabar con injusticias laborales para los conductores y garantizar salarios dignos.

El concejal Antonio Reynoso, promotor de la nueva ley, explicó que el paquete de medidas firmadas por De Blasio, pretende crear un sistema de recolección de desechos comerciales seguro y eficiente en defensa de comunidades que por años han sido abandonadas y que dieron un ejemplo de lucha.

“Este es un triunfo de muchos grupos y personas que se unieron y que hablaron en este proceso, y esta ley me toca de manera muy personal tanto a mí como a mi familia, pues crecí viendo la problemática de estos camiones y sufriendo toda la contaminación y los problemas que genera”, dijo Reynoso.

Aunque el Departamento de Sanidad de la Ciudad es el organismo encargado de recolectar las basuras y reciclaje residencial, más de 90 compañías privadas movilizan cientos de camiones para dar el servicio a 100,000 negocios comerciales.

La ley de programa de Zonas de Residuos Comerciales impone requisitos de capacitación para conductores, ayudantes y otros empleados de basuras. Asimismo, ordena la creación de un Grupo de trabajo de seguridad formado por el Concejo y la Alcaldía para hacer recomendaciones para proteger la seguridad de los trabajadores y el público y promueve la contratación local.

La ley divide la ciudad en 20 zonas, cada una de ellas con hasta tres compañías seleccionadas mediante un proceso de licitación competitiva. También se seleccionarán cinco para recolectar desechos en contenedores y compactadores.

Tras la firma del Alcalde, el Departamento de Sanidad deberá emitir una Solicitud de Propuestas para las compañías que transportan residuos comerciales, el próximo año, a fin de crear nuevas alternativas que reduzcan la contaminación y el tráfico en zonas residenciales.

Maritza Silva-Farrell, Directora Ejecutiva de ALIGN, grupo que formó parte de la coalición de justicia laboral, comunitaria y ambiental que luchó por la ley, se mostró confiada en que la nueva norma transformará la industria de desechos comerciales.

“Probamos que podemos ser valientes y no tener miedo de hacer cambios que aborden nuestra crisis climática mientras creamos buenos empleos en una industria que alguna vez fue invisible para algunos”, dijo la activista, advirtiendo que es fundamental enfocarse en una implementación efectiva. “Esperamos trabajar juntos en la implementación de esta legislación, asegurando que cumpla con nuestra visión progresiva para el futuro de la ciudad de Nueva York”.

El dominicano Luis Zapata, residente de Brooklyn, dijo que la nueva ley no solamente servirá para proteger el medio ambiente sino que será un freno a muertes innecesarias por parte de conductores imprudentes. En lo que va corrido del año tres ciclistas y dos motociclistas han sido heridos y han fallecido en incidentes con imprudentes camiones recolectores de desechos comerciales. Desde 2010 28 neoyorquinos han muerto a causa de estos camiones.

“Se habían tardado en aprobar esta ley, y ahora lo único que espero es que la cumplan y pronto saquen a esos camiones de nuestras calles y parques, porque niños, gente mayor y todos estamos afectados y estamos con el miedo de que un carro loco de esos, como corren, termine matando a uno”, dijo el padre de familia.

La comisionada del Departamento de Sanidad, Kathryn García, manifestó que la creación de zonas de residuos comerciales, cambiará el rostro de la ciudad, protegerá los derechos de los trabajadores y mejorará la seguridad y la calidad del aire.

“Este programa reducirá el tráfico de camiones en más del 50 por ciento y alentará a las empresas a reciclar y organizarse más”, dijo la funcionaria.

Noah D. Genel, Comisionado y Presidente de la Comisión de Integridad Comercial (BIC), recibió con beneplácito la nueva norma y destacó la seguridad vial que agregará a la ciudad.

“Ahora, BIC estará facultada para regular más estrechamente la seguridad en la industria de residuos comerciales en las calles de la ciudad y para considerar el registro de seguridad del solicitante al tomar decisiones de licencia. Las empresas de residuos comerciales deben priorizar la seguridad sobre la velocidad”, dijo.

Culminada la firma de la ley, Teresita Aguilar confesó que no solo le queda una preocupación. “Muy bonito todo, pero uno no sabe si esto de verdad va a servir de algo, porque como las leyes se hacen y se firman, pero muchas veces se quedan en el papel como pasó con la vivienda, que el Alcalde nos firmó 7 leyes pero no es que estén siendo muy cumplidas, entonces la verdad no sé si podemos cantar victoria pronto”, concluyó la colombiana.

Efectos de la polución de camiones recolectores