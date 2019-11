Embarazada de 13 años se suicida tras haber sido violada por seis hombres que conoció una noche

“Estoy a punto de irme", habría compartido la muchacha por Facebook

Una adolescente de 13 años que quedó embarazada producto de una violación grupal en Tailandia se suicidó el jueves pasado.

Medios internacionales reseñaron esta semana que la presunta agredida alertó que se quitaría la vida mediante publicaciones en Facebook.

La muchacha se lanzó de un bloque de apartamentos en Bangkok antes de la medianoche del viernes.

La suicida, solo identificada como “Pinkie”, habría enviado, además, un mensaje a un amigo con una foto en la que se veían sus piernas colgando del techo.

“Estoy a punto de irme. Me voy”, habría enviado la muchacha.

En otros supuestos mensajes publicados en la red social citados por The Sun, la menor habría compartido: “Si yo no estuviera embarazada, ya me hubiese ido hace tiempo”.

La madre de la víctima, quien reportó el ataque a la Policía, argumentó que seis hombres cometieron el crimen contra su hija, a quien supuestamente, mantuvieron cautiva en un apartamento la noche del 11 de noviembre.

La joven había conocido al grupo ese mismo día.

El reporte del referido medio indica que la muchacha tuvo una discusión con su madre antes de suicidarse.

El Daily Mail reseñó, por su parte, que la Policía ha identificado a dos sospechosos y arrestó a uno a raíz de un allanamiento en un vivienda en la que se incautó un arma de fuego.