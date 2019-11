¿Emma Coronel canceló la marca de moda y accesorios con imagen de “El Chapo”?

Las cosas no están saliendo como las tenía planeadas la esposa del líder del Cártel de Sinaloa

Los productos de moda con la imagen y parafernalia de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera deberán esperar unos meses antes de salir al mercado, debido a trámites administrativos.

Así lo reconoció Mariel Colón, abogada de Emma Coronel, esposa del líder del Cártel de Sinaloa.

“Ya tenemos los primeros diseños de chamarras, camisetas tipo Polo, cachuchas, protectores de celular”, afirmó Colón, al tiempo que señaló que el lanzamiento programado para el verano se ha retrasado ante procesos legales en Nueva York.

Colón descartó que esto tuviera que ver con algún problema legal de Coronel con autoridades federales de los Estados Unidos, pero reconoció que los tiempos para concretar los planes de la empresa de moda han sido más complicados de lo esperado.

La exreina de belleza desató polémica las últimas semanas por su aparición en la segunda temporada de Cartel Crew de VH1, el cual aborda la vida de los familiares de miembros de cárteles de la droga.

Las grabaciones se hicieron en Miami, Florida, a finales de octubre, aunque se había reportado originalmente que había sido solamente una reunión con el equipo de producción, liderado por Michael Blanco, hijo de Griselda Blanco, conocida como “La Madrina de la Cocaína”.

Entre los temas que Coronel abordaría en su participación están la empresa de moda con la imagen de su esposo, para la cual tiene todos los derechos, pero en la cual –según su abogada– el narcotraficante no tiene participación.

“Hay algo que es muy importante destacar: el señor Guzmán no tiene nada que ver en la empresa, no está en la corporación… solamente cedió sus derechos de propiedad intelectual, no tiene inversiones”, atajó Colón en una entrevista a este diario en abril pasado. “Incluso el dinero con el que se está empezando, la compra de mercancía, es dinero de un proyecto que Emma también tiene cocinando, que todavía no estamos listas para hablar, pero un proyecto aquí en los Estados Unidos”.

Colón no quiso dar una nueva fecha o temporada sobre el lanzamiento de los productos de moda y belleza.