Kate del Castillo admite odiar la navidad

La actriz mexicana le huye a todas las festividades de fin de año

La actriz mexicana Kate del Castillo admite no gustarle para nada las épocas festivas. Cuando una reportera de Suelta La Sopa le preguntó que si le compraría regalos a sus familiares y amigos dijo: “No me queda de otra” y a la siguiente pregunta de qué le gustaría comprarles dijo: “igual les hago unas quesadillas, no sé o les daré quizás un tequila”. Dijo también que ya tiene su traje de “El Grinch” listo para recibir a todos sus allegados así vestida en Navidad. En cuanto a el Día de Acción de Gracias dijo que no lo celebra por ser mexicana y que ella “Da gracias a Dios todos los días, por tener una familia hermosa, por sus fans y por sus amigos”.

Aquí pueden ver la entrevista completa.