Le despiden del trabajo por mandar un meme y las redes sociales responden así

No queda duda de que los memes son una forma poderosa de comunicación hoy en día

Si tienes a tus jefes en redes sociales tal vez debas pensar dos veces lo que publicas. Y si no, lee esta historia y verás las terribles consecuencias de un comentario sin importancia de un trabajador en su Facebook.

Cody Hidalgo subió un meme a su Facebook un domingo, cuando ni siquiera estaba en el trabajo, sino que era su día libre y estaba en su casa. Lo que en principio era un meme gracioso y aparentemente inocente se convirtió en el motivo de su despido.

“El jefe gana un dólar, yo gano centavos. Por eso es que c * go en horas de trabajo” dice el meme, con Elmo bebé sentado en el lavabo.

Aparentemente solo es algo gracioso, nada controvertido, pero el jefe de Cody, Andy, no pensó lo mismo y le despidió.

Tal vez solo fue una excusa y Cody no era responsable y eficaz, no lo sabemos. En cualquier caso, despedir a alguien por compartir un meme en sus propias redes sociales y durante su tiempo libre, no es motivo para perder el empleo.

Cuando su jefe se lo comunicó, Cody no podría creerlo. Acababan de despedirle en su día libre y todo por un meme. Intentó dialogar con su jefe, pero no hubo manera. Todo cayó en saco roto. Estaba claro que Cody no era un miembro del equipo muy valorado.

El joven no quiso quedarse de brazos cruzados ante tal injusticia, así que lo publicó en redes. Su post se hizo viral, hasta tal punto que el jefe le pidió explicaciones. Entonces ya sí quería hablar.

La gente rápidamente encontró a la compañía en cuestión y comenzó a defender a Cody de la manera que mejor conocen, dejando ‘críticas’ hirientes en las reseñas. El dueño de la compañía no midió la reacción de la gente y las consecuencias de sus actos.

Seguro que perdió no solo a un trabajador, sino mucho dinero también. Todo por un meme y por su poco sentido del humor.