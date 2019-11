Toda mujer por más enamorada que esté sabe muy bien cuándo su relación amorosa tocó fondo

¿Sabes cuál es el arrepentimiento más grande de una mujer después de terminar una mala relación? Tal vez piensas que se arrepiente de no haber prestado atención a las señales de alerta, o haber perdonado una infidelidad, o pensar que con el tiempo iba a cambiar, pero no, después de haber entrevistado a cientos de mujeres descubrí que el arrepentimiento más grande de la mayoría es “No haber salido antes de la relación”.

Toda mujer por más enamorada que esté sabe muy bien cuándo su relación amorosa tocó fondo y es hora decir “calabaza calabaza, cada cual para su casa”. Sin embargo son muy poquitas la que se atreven a tomar esta decisión en cuanto se dan cuenta de que ya la relación no va para ningún lado.

Hay tres razones claves que te ayudan a darte cuenta que es hora de terminar esa relación y no esperar más tiempo:

Si pelean y discuten todo el día: Es normal que en una relación haya desacuerdos, pero si de 24 horas al día, 20 te la pasas insatisfecha por sus decisiones o comportamientos quiere decir que estas perdiendo tu tiempo, reclamando y peleando porque sabes que él seguirá siendo igual.

Si sientes que ya no tienes nada en común con él: si ya no hay metas, planes, ni sueños juntos, significa que no puedes visualizar un futuro con tu pareja y es casi imposible que la relación funcione así.

Si siempre tienes excusas para no tener sexo: No importa cuánto tiempo lleves con tu pareja, pero si ya no quieres tener intimidad con él, date cuenta que la llama en tu relación se extinguió. Ojo si la razón por la que no te interesa tener intimidad es por alguna condición médica u hormonal, en este caso debes visitar al médico pues la sexualidad es esencial para que la relación funcione.

Somos humanos y todos cometemos errores, especialmente el de juntarnos con la persona equivocada, es común y pasa todo el tiempo, pero el verdadero fallo es quedarte con esa persona y prolongar la separación sabiendo que ya no eres feliz ahí.

