Esto no lo tiene Cristiano Ronaldo: ¿Por qué los aviones tienen prohibido sobrevolar la casa de Lionel Messi?

Algo que no conocías sobre la vida del astro argentino

Se podría pensar que alguien tan famoso y exitoso como Lionel Messi, que consigue todo lo que quiere, podría ser tan excéntrico como para solicitar que los aviones no sobrevolaran su casa, pero este no es el caso, ya que la razón por la que las aeronaves no pueden circular encima de su hogar es por una ley decretada y no por un pedido del argentino.

Lo que en realidad sucede es que su casa está ubicada en Castelldefels, muy cerca de Gavá, un municipio a 15 millas de Barcelona en medio de una zona altamente protegida por una ley ambiental que prohíbe a los aviones sobrevolarla.

Un minicampo de fútbol llama la atención desde el aire en este barrio exclusivo de Castelldefels. Campo de fútbol para jugar con sus hijos, pista de tenis, piscina… Así se ve la casa de Messi a través de Google Maps. pic.twitter.com/ucx0fShxt8 — Paco López (@PacoLopezpress) September 12, 2019

¿Pero por qué existe esa ley y cómo influye para que los aviones no pasen por encima del hogar del argentino? La orden fue decretada debido a la perturbación que el ruido de las aeronaves ocasiona a la vida salvaje de la zona, por lo que todos los vuelos deben tomar una desviación por el Mediterráneo para evadir Gavá y, de paso, Castelldefels.

¿Soñaste con cruzarte una mañana a Lionel Messi caminando por Castelldefels? Bueno, le ocurrió al cordobés @SantiAlberione y así lo relató. Qué lindo… pic.twitter.com/WdiPUOcKoF — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 17, 2019

Esto podría ser una ventaja para el astro del Barcelona; sin embargo, no lo es para las aerolíneas, ya que el proyecto de una ampliación al aeropuerto de El Prat, que está a 6 km de la casa del futbolista, se vino abajo debido a esta ley.

“El espacio aéreo restringido sobre el hogar de la estrella del Barcelona impide el desarrollo. No puedes pasar por alto donde vive Messi. Esto no sucede en ningún otro lugar del mundo”, dijo al respecto Javier Sánchez-Prieto, presidente de la aerolínea española Vueling hace unos meses.