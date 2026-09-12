Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4” previo a la séptima eliminación

Dentro de muy poco se sabrá quién será el séptimo participante que saldrá por eliminación de “La Casa de los Famosos México 4” y, ante la poca claridad tras la paridad que hay en las encuestas, te mostraremos cómo marchan las votaciones a horas de saber el anuncio.

En los últimos días ha habido algo de tensión en la casa entre los habitantes que permanecen en la placa de nominados tras la salvación de Yahir y la que luce más preocupada, con un presentimiento de que quedará fuera del reality tras el cumplimiento de la séptima semana; es Brianda Deyanara, quien debe luchar contra Masad Altamimi, Gema Garoa, Karina Torres y Mariana Ochoa.

Así van las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”

Sin Yahir en la placa, según la encuesta independiente de Vaya Vaya, los números quedarían así: Karina en el primer lugar con 23 % de aceptación del público; de cerca está Masad con 21 %.

En la tercera posición se encuentra Gema con 20 %. En el último lugar hay un empate entre Mariana Ochoa y Brianda Deyanara, ya que ambas tienen 18 %. Esto podría significar que cualquiera de las dos podría ser la siguiente eliminada del programa de telerrealidad, aunque estos son resultados populares y no oficiales.

Si realmente la eliminación recae en Brianda o Mariana, sería un hecho inédito en “La Casa de los Famosos México 4”, sin importar quién de las dos sería. Eso debido a que Brianda se convertiría en la primera habitante en ser eliminada siendo líder de la semana y Mariana Ochoa sería eliminada por segunda vez en la temporada, luego de ser la primera eliminada y después volver a la casa desde el exilio.

Este domingo habrá una linda sorpresa para alguno de los habitantes

Recientemente, la producción compartió una imagen anunciando que este domingo llegará un misterioso congelado.

Eso significará una sorpresa para alguno de los habitantes y la mayoría de los internautas pide la llegada de Paola “Paolita” Suárez.

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