El Niño Prodigio: Horóscopo de hoy 13 septiembre de 2026

El Niño Prodigio es el nombre por el cual se conoce a Víctor Florencio, un destacado vidente y astrólogo dominicano. Este es el horóscopo de hoy, 13 de septiembre de 2026.

03/21 – 04/19

Aunque tus planes y proyectos todavía no estén del todo claros, te vincularás con personas que ampliarán tu perspectiva. En el amor, las ideas del otro despertarán tu interés. Si estás soltero, podrían surgir dos propuestas atractivas; evalúalas con calma antes de elegir.

04/20 – 05/20

Será un buen momento para realizar chequeos de salud, comenzar tratamientos estéticos o iniciar un plan de ejercicios bien diseñado. Como algunos malestares pueden tener un origen psicosomático, busca técnicas que te ayuden a comprender tu mundo interno.

05/21 – 06/20

Será un ciclo propicio para cultivar lo que disfrutas, dar rienda suelta a tu creatividad y expresarte mediante la escritura, el diseño o las artes visuales. También podrías sentir atracción por alguien que conozcas en un espectáculo, evento cultural o círculo de amistades. Disfruta el encuentro.

06/21 – 07/20

Tu hogar será el epicentro de encuentros y reuniones familiares. Recibirás visitas, alojarás parientes y disfrutarás momentos compartidos. Procura que las expectativas de alcanzar un determinado estatus o una vida idealizada no interfieran con la alegría de estar juntos.

07/21 – 08/21

Los trámites avanzarán con rapidez y recibirás información. Se despertarán tus ganas de aprender, viajar y vincularte con quienes compartan tus inquietudes. Aunque tendrás muchas ideas en mente, no será conveniente sacar conclusiones apresuradas: todavía habrá aspectos inciertos.

08/22 – 09/22

Podrás concretar negocios gracias a tu habilidad comunicativa y gestionar simultáneamente dos inversiones o fuentes de ingreso. Pondrás inteligencia y estrategia al servicio de multiplicar tu capital. La astucia será un recurso valioso, pero observa con atención el aporte de cada persona.

09/23 – 10/22

Será un momento propicio para aplicar tu capacidad de entendimiento y colaboración. También querrás expresar verbalmente tus ideas y opiniones. Tu diplomacia te permitirá avanzar mediante acuerdos, pero evita dar por sentado que conoces las verdaderas intenciones de los demás.

10/23 – 11/22

La jornada te invita a bajar el ritmo y hacer una pausa, porque la rutina puede llevarte a vivir en automático y nublar la claridad con la que percibes lo que sucede dentro de ti. Date un espacio para descansar, escuchar tus sueños y, comprender experiencias que todavía necesitan ser procesadas.

11/23 – 12/20

Conocerás personas de distintos ámbitos que aportarán aire renovador, conversaciones estimulantes y noticias nuevas. Será un buen momento para compartir sueños y esperanzas, pero evita enviar señales confusas. Cultivar estos vínculos con claridad favorecerá nuevas conexiones.

12/21 – 01/19

Será un momento óptimo para perfeccionarte mediante cursos, generar contactos laborales o realizar viajes de trabajo. Tu comunicación será clave para avanzar profesionalmente, pero una influencia familiar o doméstica podría enturbiar tus objetivos. Cuida el mensaje que proyectas.

01/20 – 02/18

Los negocios con el extranjero pueden abrir caminos inesperados. También podría surgir un viaje que combine aprendizaje y encuentros capaces de ampliar tus perspectivas. Evita, sin embargo, perderte en fantasías que te hagan pasar por alto las oportunidades que realmente se presentan.

02/19 – 03/20

Tus alianzas personales o comerciales te pondrán a prueba. Analiza las opciones con cautela y utiliza tu intuición, pero no dependas solo de ella. Observa las estrategias de otros: reconocer sus intereses y su capacidad para manejarse puede ayudarte a negociar en mejores condiciones.