Así operan las nuevas estafas de viaje que pueden vaciar tu cuenta

Las estafas de viaje están utilizando tácticas cada vez más sofisticadas para engañar a los consumidores, desde sitios web que imitan a hoteles y aerolíneas hasta mensajes sobre reservaciones o vuelos cancelados.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) advierte que estos fraudes pueden llevar a las víctimas a entregar dinero o información personal y bancaria.

El riesgo forma parte de un problema más amplio. Los estadounidenses reportaron pérdidas por $3,500 millones debido a estafas de suplantación de identidad durante 2025, y casi uno de cada tres reportes de fraude recibidos por la FTC correspondió a este tipo de engaño.

La FTC también señala que las pérdidas reportadas por estos fraudes casi se triplicaron desde 2020.

Ante el importante incremento de estos casos, expertos recomiendan no hacer clic en enlaces inesperados ni utilizar los teléfonos incluidos en mensajes sospechosos. En su lugar, los viajeros deben entrar directamente al sitio oficial de la aerolínea, hotel o agencia y verificar la reservación mediante información de contacto legítima.

Una reservación real se vuelve trampa

Una práctica recurrente es el ‘secuestro de reservación’, que ocurre cuando delincuentes obtienen credenciales mediante correos fraudulentos dirigidos al personal de un hotel. Con ese acceso conocen fechas y precios auténticos, y después escriben al huésped para afirmar que el pago falló y que perderá la habitación si no actúa de inmediato.

“No es una confirmación de reservación falsa; es una reservación real utilizada como arma contra el viajero”, explicó Iskander Sanchez-Rola, especialista en estafas de Norton. La información correcta puede provocar que la víctima entregue nuevamente los datos de su tarjeta.

“Lo que antes parecía un sitio web falso ahora resulta mucho más difícil de detectar para los consumidores”, agregó Florent Silve, ejecutivo de la plataforma de viajes corporativos Engine. La inteligencia artificial y los datos robados permiten personalizar páginas y mensajes convincentes.

Un vuelo cancelado crea urgencia

Otra modalidad comienza con un texto que anuncia la cancelación o retraso del vuelo. El impostor ofrece reservar otra salida por un cargo adicional, aprovechando la urgencia que genera una demora, que podría implicar perder conexiones o alojamiento.

Sánchez-Rola recomienda revisar el vuelo en el portal de la aerolínea y hacer cambios por el canal original. También aconseja no publicar boletos en redes sociales porque los códigos pueden revelar información oculta.

Códigos QR y wifi falso

En restaurantes, un delincuente puede colocar un código QR falso sobre el original para dirigir al cliente a una página que captura información financiera o desvía el pago.

“Puede estar sentado en una cafetería y encontrar un código QR real cubierto por uno falso colocado justo encima”, advirtió Alissa Abdullah, subdirectora de Seguridad de Mastercard, en una traducción del inglés. Si el código parece manipulado o la página genera dudas, es mejor pedir ayuda al personal y pagar con tarjeta o efectivo.

Los criminales también crean redes inalámbricas con nombres parecidos a los del aeropuerto u hotel. Brian Cute, director ejecutivo de Global Cyber Alliance, aconsejó no ingresar a la cuenta bancaria o al correo ni en redes públicas. La organización AARP recomienda usar datos móviles o una red privada virtual para operaciones sensibles.

Cómo proteger tu dinero

La FTC recomienda buscar el nombre de la empresa junto con “estafa”, “reseña” o “queja”. Debes desconfiar de quien exija transferencias, tarjetas de regalo, criptomonedas o aplicaciones de pago, pues dificultan recuperar el dinero.

Las principales señales de peligro son:

Amenazas de cancelación inmediata de una habitación o un vuelo

de una habitación o un vuelo Enlaces inesperados para corregir un supuesto pago rechazado

para corregir un supuesto pago rechazado Direcciones web alteradas o solicitudes para pagar fuera de la plataforma

o solicitudes para pagar fuera de la plataforma Códigos QR cubiertos por una etiqueta o página sospechosa

Si ingresaste tus datos en una página dudosa, debes llamar al banco mediante el número impreso en la tarjeta, pedir su reemplazo, vigilar movimientos y cambiar contraseñas. También puedes reportar el fraude en ReportFraud.ftc.gov y conservar pruebas para disputar cargos.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre modalidades de estafas de viaje

¿Cómo reconocer una estafa de reservación de hotel?

Suele presentarse como un mensaje urgente sobre un pago fallido, acompañado de un enlace para confirmar la tarjeta. La reservación puede ser real; debe verificarse directamente con el hotel.

¿Qué hacer ante un mensaje sobre un vuelo cancelado?

No se debe abrir el enlace. El vuelo debe comprobarse en la aplicación o sitio oficial de la aerolínea y cualquier cambio debe hacerse por el canal original.

¿Es seguro pagar mediante un código QR?

Puede serlo, pero primero debe revisarse que ninguna calcomanía cubra el código original. Ante cualquier duda, conviene consultar al establecimiento y utilizar otro método.

¿Qué formas de pago indican una posible estafa?

La exigencia de pagar únicamente mediante transferencia, tarjeta de regalo, criptomoneda o aplicación de pagos es una señal de fraude, según la FTC.

¿Dónde se reporta una estafa de viaje?

Puede denunciarse en ReportFraud.ftc.gov y ante el fiscal general estatal. Si hubo exposición de información bancaria, la institución financiera debe recibir aviso inmediato.

Conclusión

Una reservación correcta ya no será prueba suficiente de autenticidad. Los expertos recomiendan verificar por un canal independiente para impedir que la urgencia de salvar un viaje termine comprometiendo tu tarjeta, tu cuenta bancaria y otros datos personales.

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