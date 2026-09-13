Alarma en la casa de Kamala Harris en Malibú tras ingreso de un intruso

Una persona ingresó sin autorización el viernes por la noche a la propiedad de la exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris en Malibú, California, pero fue detenida por su equipo de seguridad antes de llegar a la vivienda y abandonó el lugar voluntariamente tras la llegada de agentes del sheriff.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles informó que recibió una denuncia por allanamiento alrededor de las 22:30 horas, después de que el equipo de seguridad privada de Harris alertara sobre la presencia de una “persona sospechosa” en la propiedad.

Los agentes, reseñó The Associated Press, acudieron al domicilio y contactaron con el individuo, a quien le indicaron que debía retirarse. La persona abandonó el lugar sin que se registraran incidentes, de acuerdo con el departamento.

Harris y su esposo, Doug Emhoff, no se encontraban en la residencia en ese momento, informó su portavoz, Eduardo Negrón. “Agradecen al personal de seguridad y a las fuerzas del orden que respondieron con rapidez”, dijo Negrón.

El portavoz agregó que el individuo “entró ilegalmente” en la propiedad y que fue interceptado por los miembros del equipo de seguridad antes de que pudiera llegar a la vivienda.

Como medida preventiva, agentes de la comisaría local incrementarán las patrullas en los alrededores de la residencia, informó el Departamento del Sheriff.

La agencia de noticias AP informó sobre el incidente con base en declaraciones de las autoridades policiales y del portavoz de Harris.

El episodio ocurre después de que Harris perdiera la protección del Servicio Secreto que le había sido extendida más allá del período habitual para los exvicepresidentes. Por norma, los exvicepresidentes reciben protección federal durante seis meses después de abandonar el cargo, mientras que los expresidentes cuentan con protección de por vida.

El entonces presidente Joe Biden había extendido la protección de Harris más allá de esos seis meses. No obstante, el presidente Donald Trump revocó esa extensión en agosto del año pasado. Sin esa decisión, la protección adicional habría concluido este verano.

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