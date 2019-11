Gloria Trevi y Mónica Naranjo unen su talento para empoderar a las víctimas de abuso

View this post on Instagram

Cuando una mujer tan valiente y tan grande como @gloriatrevi te dice que ha compuesto algo pensando en cantarlo juntas… sólo puedes decir: estoy dentro!!! 🥰🤗 Gracias, Gloria… eres un ejemplo de vida…. cantar contigo es todo un sueño. Te amo sin control…💖🦋 GRANDE is coming…. 😬