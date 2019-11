Nacho reacciona a la información de relación con ex concursante de ‘Enamorándonos’

Entra y mira su versión y la de nuestra investigación

Hace unos días te contamos que Nacho Mendoza, estaría teniendo un romance con una de las ex concursantes del show de Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda en UniMás, ‘Enamorándonos’. De inmediato el cantante reaccionó y no de muy buena manera.

A través de una contestación al post que compartió en Instagram quien escribe esta nota, y del de ‘Despierta América’ que compartió nuestra información, Nacho aseguró no solo que no era cierto, sino que además no conoce a Melany Fernández, y que desconoce de la existencia del show ‘Enamorándonos’.

“@nacho: Ojalá tengas el mismo profesionalismo para pedir disculpas. La muchacha que nombras ni la he visto, ni la conozco. Estoy en Bogotá, antes de eso estaba en La República Dominicana y antes de eso en Nueva York, no he comido en restaurantes de carnes en mucho tiempo. El programa de TV que nombraste, con mucho respeto a sus trabajadores y creadores, no tenía ni idea de que existía y esta noticia no hace otra cosa más que dejar al descubierto la clase de profesional que realmente eres.”.

“@nacho : Ojalá la “periodista” tenga el mismo profesionalismo y la misma vocación para pedir disculpas porque ni siquiera sé quién es la muchacha con la que me vincula (con todo respeto). No sé qué es “enamorándonos” ni de qué va y esto me toma por sorpresa de nuevo como muchas otras especulaciones. Lo que no deja de sorprenderme es la capacidad de la gente de decir “amén” a cualquier invento negativo de los “profesionales” de las noticias de farándula y ver cómo pueden avanzar en opinar sobre cualquier cuento inventado por una persona falta de oficio”, escribió en la cuenta de Instagram de ‘Despierta América’, quienes, como te contamos, reprodujeron nuestra información.

Volvimos a comunicarnos con nuestra fuente, que además de muy confiable, fue quien lo habría visto en persona en el restaurante de carnes de Miami y nos vuelve a re confirmar que su información es correcta y nos amplía.

“Esto fue en los primeros días de noviembre, antes de todos los viajes que él nombra. Estábamos comiendo con mi hijo en The Knife, del International Mall, cuando vimos a Nacho y Melany, la concursante de ‘Enamorándonos’. Estaban en una mesa medio escondidos, traían un lío, ella se fue al baño y él la espero afuera y la besaba. Yo no creo que Nacho este dándose besos apasionados con alguien con no conoce, por lo menos debe estar saliendo con ella. Así no se besa ni a una amiga, ni a alguien con la que tenga una reunión de negocios y menos a una desconocida”, especifica nuestra fuente, quien debido a que también pertenece al medio del entretenimiento nos ha pedido mantener su nombre en anonimato.

Lo cierto es que, hasta el momento, cada uno sostiene su versión de una historia en donde a nadie se juzga y de nadie se opina. Simplemente es el relato del encuentro y/o relación que tendría un hombre que en este momento se encuentra soltero, pues como él mismo lo anunció, está separado de Inger, la madre de sus hijos menores.