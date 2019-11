Mercedes-Benz EQC 2020 es otro vehículo eléctrico que compite con el Tesla

El nuevo Mercedes-Benz EQC hizo su debut estadounidense en el Salón del Automóvil de Los Angeles de este año. Es el último de una línea de vehículos totalmente eléctricos comercializados por un fabricante de lujo, después del Audi E-Tron y del Jaguar I-Pace, así como del Tesla más establecido.

Al igual que el Audi y el Jaguar, el EQC califica para el crédito fiscal federal total de $7,500, porque Mercedes-Benz no ha vendido ni cerca de 200,000 vehículos eléctricos, que es el umbral para que los créditos comiencen a eliminarse gradualmente. Sin embargo, Tesla agotará todos sus créditos el 31 de diciembre de 2019.

Esta semana, el equipo de Consumer Reports Cars examinará de cerca el nuevo EQC, así como docenas de otros modelos.

Mercedes-Benz EQC 2020

Con qué compite: Audi E-Tron, Jaguar I-Pace, Tesla Model Y

Cómo se ve: el EQC se parece mucho al SUV compacto premium GLC del mismo fabricante.

Cadena cinemática: batería de iones de litio de 80 kWh; Cargador a bordo de 7.4 kilovatios; doble motor; tracción total

Precio: $67,900

Fecha de venta: principios de 2020

La opinión de CR

Será interesante ver si Mercedes-Benz puede cumplir con un alcance de 250 millas o más, lo que le daría una ventaja sobre el Audi E-Tron.

Diseño exterior

De hecho, el EQC tiene líneas muy limpias y simples. Su diseño exterior está atenuado por las líneas claras que se ven en los últimos modelos de Mercedes. Y el frente es sin duda diferente, con un parrilla delantera de grandes dimensiones, una apariencia que distinguirá a los modelos EQ de sus hermanos que funcionan con gasolina. El EQC mide 4 pulgadas más que el SUV GLC y comparte el ancho y la distancia entre ejes.

Diseño interior

El diseño interior del EQC es una mezcla entre las características actuales de los modelos de Mercedes y algunos elementos nuevos. La mayor desviación del resto de la gama es la gran “pantalla de visualización” rectangular que se extiende a través de medio tablero. En realidad, son dos pantallas de 10.25 pulgadas: una que contiene el panel de instrumentos, frente al conductor y la otra para el sistema de infoentretenimiento y los controles del vehículo en la parte superior de los controles centrales. El sistema tiene muchas funciones que son específicas de este nuevo EV, incluida la capacidad de planificar el itinerario de viaje más eficiente y ubicar las estaciones de carga rápida de DC disponibles.

Los conductores interactúan con los diferentes componentes a través de paneles táctiles en la consola central y en el volante, así como directamente en la pantalla táctil. Hemos descubierto que es extremadamente frustrante usar este sistema en los SUV GLE y GLS que hemos probado recientemente. Afortunadamente, los climatizadores son botones físicos e interruptores ubicados debajo de la pantalla.

El SUV de 5 pasajeros tiene asientos firmes y bien contorneados que deberían ser cómodos para largas distancias.

Como es típico de Mercedes, los controles de ajuste del asiento están divididos; el panel de la puerta tiene interruptores que se asemejan a un asiento, mientras que los controles de soporte lumbar están en la parte inferior del cojín. Para los conductores acostumbrados a alcanzar el cojín del asiento para hacer todos los ajustes, esto lleva algo de tiempo acostumbrarse. Sin embargo, los leales conductores de Mercedes se sentirán como en casa.

Al igual que en el GLC, incluso los adultos altos tienen mucho espacio para la cabeza en el asiento trasero; el espacio para las piernas y las rodillas es solo adecuado, no amplio. El asiento está bien acolchado y con respaldo.

Lo que lo impulsa

El EQC 400 4Matic utiliza un motor en cada eje, lo que permite la tracción total. La cadena cinemática delantera está configurada para mayor eficiencia, mientras que la combinación de motor y transmisión traseros está diseñada para agregar deportividad. La potencia es de 402 hp y de 564 pies libras de torque.

El EQC utiliza un paquete de batería de iones de litio de 80 kilovatios-hora (compuesto por 384 celdas de batería) con un cargador a bordo de 7.4 kilovatios que permite una carga relativamente rápida. Mercedes afirma que la carga rápida de DC en lugares públicos puede llenar la batería en un 80% en 40 minutos cuando la batería está muy baja. Los tiempos de carga en un cargador montado en la pared de 240V/32A tardan 10 horas en pasar del 10 al 100% de carga.

La compañía estima un tiempo de 0 a 60 mph de 4.8 segundos y una velocidad máxima de 112 mph. Mercedes estima que el alcance de la batería es de más de 250 millas.

El EQC tiene una función de asistencia inteligente que combina los datos de viaje de tu itinerario, los límites de velocidad y la distancia con respecto a los vehículos que están adelante. El sistema puede entrenar al conductor para que logre una mayor eficiencia al maximizar el punto muerto. Por ejemplo, cuando está en el modo de conducción económico, el pedal del acelerador vibrará cuando el conductor pueda conducir en punto muerto, como es el caso de los actuales híbridos enchufables de Mercedes.

Sistemas de seguridad y de asistencia al conductor

El EQC tiene una amplia lista de sistemas avanzados de seguridad y de asistencia al conductor. El EQC incluye frenado automático de emergencia, con detección de ciclistas y peatones, y advertencia de punto ciego. El sistema también buscará autos y bicicletas que se aproximen cuando se detenga el EQC. Avisará al conductor si detecta que algo se acerca.

¿Quieres comprar un vehículo eléctrico?

Consulta nuestra guía de compra y nuestras clasificaciones sobre vehículos eléctricos/híbridos.

¿Es un automóvil eléctrico o híbrido ideal para ti?

Con baterías de mayor alcance y más lugares para cargar, los automóviles eléctricos se están convirtiendo en una opción popular para los conductores que quieren reducir el consumo de combustibles fósiles. En el programa de televisión “Taller del Consumidor“, el experto de Consumer Reports, Mike Monticello, le explica al presentador Jack Rico lo que necesitas saber sobre esta tecnología.

