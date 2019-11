Hyundai le da al Ioniq actualizaciones menores y aumenta la gama de vehículos eléctricos

Hyundai trajo versiones actualizadas de su hatchback con baterías incluidas al Salón del Automóvil de Los Ángeles. Se aplicaron pequeños cambios de imagen al Ioniq Hybrid, al Ioniq Plug-In Hybrid y al Ioniq Electric y cuentan con una lista más larga de características disponibles y estándar. Esta semana, el equipo de Autos de Consumer Reports los examinará de cerca, así como a docenas de otros modelos.

Los cambios deberían ayudar al Ioniq Hybrid y al Plug-In a competir contra rivales de Honda y Toyota. Pero incluso con un mayor alcance y una batería más grande, el Ioniq Electric solo tiene un alcance de 170 millas. Por solo $4,000 más que un Ioniq Electric, los compradores podrían pasar al Hyundai Kona Electric, que nos parece un vehículo eléctrico mucho más práctico.

Hyundai Ioniq 2020

Con quién compite: Toyota Prius, Honda Clarity, Honda Insight, Nissan Leaf

Cómo se ve: Una versión ligeramente actualizada del Hyundai Ioniq 2019

Cadena cinemática: 139 hp (combinado, híbrido) o 156 hp (combinado, híbrido enchufable), motor de cuatro cilindros y 1.6 litros, transmisión automática de doble embrague de seis velocidades; o motor eléctrico de 134 hp, transmisión automática de una velocidad (eléctrica); tracción delantera

Precio esperado: $23,000-$32,750

Fecha de venta: Otoño de 2019

La opinión de CR

El Ioniq ha estado en el mercado desde 2016 sin ningún cambio. El aspecto actualizado parece una mejora, pero no sabremos hasta que lo manejemos si Hyundai ha hecho algo para actualizar las largas distancias de frenado del Ioniq, su viaje inestable o los cambios bruscos de la transmisión automática de seis velocidades del híbrido.

Diseño exterior

La forma básica del Ioniq permanece sin cambios desde su debut en 2016. Independientemente de la cadena cinemática que elijan los compradores: híbrido, híbrido enchufable o eléctrico, cada Ioniq tiene una forma de lágrima aerodinámica que se parece mucho al Toyota Prius.

Los tres autos tienen nuevos faros, luces traseras y luces de circulación diurna LED, además de nuevos diseños de parachoques o defensa y opciones en cuanto a ruedas y colores. Los autos híbridos e híbridos enchufables tienen una parrilla de estilo de malla actualizada, mientras que el Ioniq Electric tiene un nuevo patrón del panel frontal donde estaría la parrilla del automóvil con motor de gasolina.

Diseño interior

Los autos de nivel básico ya no tienen una pequeña pantalla de infoentretenimiento de 7 pulgadas, sino que ha sido reemplazada por una pantalla de 8 pulgadas. Los paneles de instrumentos y los controles también han sido actualizados, pero no hay cambios importantes.

Lo que lo impulsa

Los motores y las transmisiones son los mismos que los del 2019 para el Ioniq Hybrid y el Plug-In Hybrid. El Ioniq Hybrid sin embargo tiene un rendimiento de 58 mpg según la estimación de la Agencia de Protección Ambiental (medimos 52 mpg en general en nuestras pruebas), y la versión enchufable aún tiene 29 millas de autonomía eléctrica pura después de una carga completa.

El Ioniq Electric tiene una batería más grande (ha pasado de 28 kWh a 38.3 kWh) y la característica de potencia del motor eléctrico ha aumentado de 118 hp a 134 hp. El alcance del automóvil también ha crecido, de 124 millas a 170 millas. Eso le da al Ioniq Electric más millas por carga que el Nissan Leaf o el Honda Clarity, pero menos alcance que un Hyundai Kona Electric.

Sistemas de seguridad y asistencia al conductor

Todos los Ioniq ahora vienen de fábrica con aviso de colisión frontal (FCW), frenado automático de emergencia (AEB) y asistencia de mantenimiento de carril (LKA). La calidad del acabado de más alto nivel ahora ofrece sensores de estacionamiento delanteros, control de crucero adaptativo que funcionará en el tráfico pesado y asistencia de conducción en carretera, que puede controlar la dirección, la aceleración y el frenado, y ajustar automáticamente la distancia con respecto al vehículo que está adelante.

