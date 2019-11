Travis Scott siempre querrá a Kylie Jenner, pero la deja por su carrera musical

Parece que el cantante de momento quiere concentrarse en su música, "sin una presión adicional de tener que volver siempre a casa con su familia", según reveló un allegado

Pese a que esa esperada reconciliación entre Travis Scott y Kylie Jenner todavía no ha llegado a producirse como tal y, con el paso del tiempo, sus seguidores empiezan a impacientarse, cuando no a preocuparse, ante la posibilidad de que estos hayan cerrado para siempre ese capítulo sentimental, lo cierto es que fuentes de su entorno aseguran ahora que el rapero no tiene intención alguna de intentar rehacer su vida amorosa con otra persona.

“Siguen pasando mucho tiempo juntos, porque no dejan de ser padres de una niña pequeña. Cuando decidieron tomarse un tiempo de descanso, los dos sabían perfectamente que eso no se aplicaría a su dinámica con Stormi. Travis puede ir a casa de Kylie siempre que quiera, y a ella le encanta que vaya con tanta frecuencia“, ha revelado un informante a la revista Us Weekly.

El mismo confidente ha querido subrayar que el exitoso músico sigue tan enamorado de la empresaria como el primer día, pero que la ruptura ‘temporal’ resultaba imprescindible para evitar la “saturación” y, sobre todo, para que ambos pudieran desprenderse momentáneamente de algunas de esas responsabilidades que lleva aparejadas la vida en pareja.

“Travis sentía que la relación estaba yendo demasiado deprisa y que esa intensidad podía ponerla en peligro de cara al largo plazo. Travis quiere a Kylie y la querrá siempre, pero ahora necesita centrarse también en su carrera, en sus viajes y en sus amigos, sin esa presión adicional de tener que volver siempre a casa con su familia“, ha apuntado la misma fuente.