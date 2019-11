La Víbora: Belinda y Lupillo Rivera, el romance que nunca debió ser

Nuestra serpiente chismosa no entiende cómo pudo la cantante enredarse con el polémico artista mexicano

Ay, dios, qué caro está pagando Belinda por haberse involucrado con Lupillo Rivera. Apenas hace unas semanas los dos parecían tan amiguitos, se querían y no hacían más que hablar cosas lindas uno del otro. ¿Qué pasó, en qué momento se acabó la magia entre esta princesa y el chico de barrio?

¿Recuerdan que ambos artistas eran jueces en “La Voz México”, un reality para cantantes en ese país? ¿Y recuerdan también que se rumoró que había un romance entre ambos? Pues aunque nunca lo confirmaron oficialmente, todo parece indicar que en efecto, hubo amoríos entre esa pareja tan dispareja. Ya saben, a Lupillo le gustan corrientitas, sin clase. Y a Belinda le gustan con la billetera bien gordita, y por supuesto, que sean generosos con ella.

El asunto es que ahora Lupillo anda revelando que sí, que entre Belinda y él hubo quereres. Lo insinuó en un programa de radio en Los Angeles y se lo dijo a un programa de farándula que se transmite por Youtube. ¿Y qué creen? El chisme llegó a oídos de Belinda y se puso furiosa, tanto que amenazó a la producción de los Premios de la Radio de que no actuaría en esa ceremonia –tenía pactado un número de canto– si no bajaban el video de Youtube.

Y es que los conductores de ese programa, que se llama Chisme No Like, tienen relación directa con la gente que produce los Premios de la Radio. Para ser exactos, Elisa Beristain, la presentadora, está casada con Pepe Garza, el creador de esa ceremonia de galardones.

Y como el miedo no anda en burro, pues Chisme No Like tuvo que doblar las manitas y quitar el video de Lupillo. Al final, todo mundo está que truena de coraje menos Beli, que fue la ganona en todo este asunto. Por cierto, ¿la vieron toda linda y sexy en la transmisión de los premios? ¡Ja ja ja! Ya me imagino la cara de Elisa cuando la vio fresquita y quitada de la pena cantando sus canciones bobas.

La moraleja es la siguiente: si no quieres que se manche tu reputación, no te metas con la pelusa, mucho menos con tipos que tienen fama de maltratar a las mujeres. Los errores se pagan caro, muy caro.

De seguro Lupillo seguirá soltando detalles de sus amoríos con Belinda, como lo ha hecho con relaciones anteriores. Y nosotros, que no somos nada chismosos, estaremos muy atentos y felices de enterarnos de lo que pasó entre estos dos. Solo espero que Belinda tenga argumentos para negar lo que diga Lupillo, aunque a estas alturas de su ventilada vida, ya nada de lo que se diga de ella nos podrá sorprender.