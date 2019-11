Sebastián Rulli completa el desnudo: ahora de frente y explica por qué lo hace

Entra, míralo desnudo y sorpréndete con su razón

Sebastián Rulli lleva tres días mostrándose desnudo en el mar… Comenzó con su trasero, siguió con uno de sus perfiles y hoy completó la trilogía prometida con la parte delantera… La razón por la que lo hizo va mucho más allá de mostrar su perfecta anatomía.

“Aquí mostrando las palmas de mis manos. Y si no se ve más es por la basura. Ojalá está foto llegue al Millón, pero de personas que piensen de esta manera: Lastima que la basura en las playas siga contaminando tanto, inclusive esta foto. Si no hubiera tanto plástico desparramado por todos lados, realmente está playa sería un paraíso. Este mundo sería muy diferente.

Que pena que como sociedad no nos hagamos responsables y culpemos siempre a los demás. Empecemos por nosotros. No tiremos basura , evitemos usar tanto plástico. Limpiemos las playas, recojamos lo que podamos. Ojalá esta locura que se me ocurrió y que parece chistosa ayude a concientizar lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente…”NUESTRO PLANETA” Gracias por sus likes y comentarios, pero más les voy a agradecer que ayuden a difundir este mensaje”, escribió junto a la foto en donde, sus partes íntimas están tapadas por una parte de un tubo de pasta sostenido por Angelique Boyer.

Sí, a diferencia de otros artistas que llenan las redes sociales con desnudos para lucir sus cuerpos o conseguir seguidores y ‘likes’, Rulli decidió hacer este llamado de atención para que sus seguidores propaguen la toma de consciencia de la importancia de cuidar el planeta, de ser educados a la hora de ir a las playas o a cualquier zona al aire libre.

