¿Qué resultados necesitan América y los demás equipos para avanzar a las semifinales de la Liga MX?

Las Águilas la tienen difícil, pero otros necesitan más que un milagro

La ida de los cuartos de final de la Liga MX, dejó entrever quiénes tienen mayores posibilidades de avanzar a las semifinales del Apertura 2019, aunque en otros duelos la moneda sigue en el aire, por ello te decimos lo que necesita cada equipo para seguir en la pelea por el título del futbol mexicano.

Según yo las probabilidades de ser semifinalista, sustancialmente modificadas después de los primeros 90 minutos, quedaron más o menos así: Necaxa 94%, Monterrey 85, Tigres 80, León 73, Morelia 27, América 20, Santos 15 y Querétaro 6. ¿Y según ustedes? — Roberto Gómez Junco (@rgomezjunco) November 29, 2019

SANTOS LAGUNA

Es uno de los dos equipos que tienen la misión más difícil, si bien Los Guerreros jugarán en casa, están tres goles abajo en el marcador, por lo que tendrán que hacer un partido perfecto y demostrar por qué terminaron la fase regular como líderes absolutos. Recordemos que el primer criterio de desempate en caso de que los equipos igualen el marcador es el gol de visita, así que los laguneros necesitan derrotar a Rayados por 4 goles para avanzar, o por 3 en caso meter más de cinco.

RAYADOS DE MONTERREY

Los regios se pueden dar el lujo de perder hasta por 3 goles, a menos que reciban 5, en este caso sólo podrían perder por 2.

Monterrey va a REPETIR alineación para los Cuartos de Final de Vuelta ante Santos Laguna: Barovero, Stefan, Nico, Montes, Vangioni, Celso, Charly, Gallardo, Maxi, Dorlan y Janssen. ¿Qué opinas? 👀 pic.twitter.com/16rheKCrLZ — DLPTLV (@dlptlv) November 30, 2019

QUERÉTARO

Otro de los equipos que van por el milagro. Dado que fueron superados por Necaxa 3-0 en Aguascalientes, necesitarán ganar por 3 goles, pero sin recibir ninguno, debido a que el segundo criterio de desempate es el de mejor posición en la tabla. Los Gallos quedaron en cuarto y los Rayos en quinto, así que un empate global 3-3 clasificaría a los de Querétaro. En caso de que reciban un gol o más, tendrían que ganar por 4 goles.

NECAXA

Cualquier triunfo, empate o derrota hasta por 2 goles clasificará a los Rayos. Si marcan un gol en Querétaro, podrían darse el lujo de perder hasta por 3 tantos.

LEÓN

El conjunto esmeralda tiene una pequeña ventaja, ya que aunque no venció a Monarcas en Morelia, empató 3-3, por lo que de conseguir el mismo marcador o una igualada por menos goles clasificarían a la siguiente ronda.

MORELIA

Monarcas debe ganar por cualquier marcador o empatar a 4 o más goles, sólo así podrá alcanzar las semifinales de la fiesta grande del futbol mexicano.

La misma historia. Justo hace 6 años (noviembre de 2013) León arrancó la liguilla en Morelia. El resultado en la ida de los 4tos fue 3-3, como ahora. Al final, León salió campeón ese torneo. ¿Será el mismo final de la historia? pic.twitter.com/RapP2fNdTO — Julio Saucedo (@JULIO_SAUCEDO) November 28, 2019

TIGRES

El equipo dirigido por ‘Tuca’ Ferretti derrotó a las Águilas por marcador de 2-1 en el Estadio Azteca, por lo que en la vuelta podrían ganar, empatar o perder por 1-0 o 2-1 y aún así clasificarían a las semifinales.

AMÉRICA

Las Águilas no tienen de otra, deben derrotar a los Tigres en Nuevo León por 2 goles, o bien, por un gol, pero anotando 3 o más goles, es decir, debe ganar 2-0, 3-1, 3-2, 4-3, 5-4 o así sucesivamente.

FT. América 1-2 Tigres. ➔ Remontada felina en el Azteca.

➔ Después de un conservador 1T, los del Tuca le dieron la vuelta en el complemento.

➔ Estreno de Richard.

➔ Guido empató en un córner.

➔ Gol de penal de Gignac.

➔ Qué buen juego completó Reyes.

➔ Bochorno arbitral. pic.twitter.com/3YL3iYySgW — Invictos (@InvictosSomos) November 29, 2019

La Liguilla del futbol mexicano continúa este sábado con los enfrentamientos León vs. Morelia y Querétaro vs Necaxa; seguirá mañana con los duelos Santos vs. Monterrey y Tigres vs. América.