Casa Blanca anuncia decisión de Trump para seguir bloqueando su ‘impeachment’

El presidente se ha negado en todo el proceso a colaborar con los demócratas

La Casa Blanca anunció este domingo que no participará el miércoles en las audiencia para el juicio político a Donald Trump.

En una carta dirigida al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, Pat Cipollone informó al demócrata Jerrold Nadler que no enviaran a un equipo del presidente “a participar en una audiencia cuando aún no se conocen los testigos y no se sabe si el Comité Judicial garantizará al presidente un juicio justo con audiencias adicionales”.

Cipollone también anunció en la carta que responderá por separado a una segunda citación cuando se acabe el plazo para hacerlo. Esto será el viernes de la próxima semana.

Se espera que entre el lunes y el martes el Comité de Inteligencia de la Cámara de representantes prepare los artículos de los que acusa a Trump y que el miércoles comiencen las audiencias del juicio político en la Comisión Judicial.

