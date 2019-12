Jomari Goyso está en problemas con su mamá y ahora hasta famosos de Telemundo se unen al “drama”

Parece que las aventuras y desventuras del crítico de Univision han logrado encantar a la competencia...

Jomari Goyso compartió una imagen luciendo un short de baño, hecho que llegó a oídos de su mamá. Sin embargo el mensaje que ella recibió fue que Jomari había publicado una fotografía en calzoncillos. Ante esto y la posible lluvia de chismes por parte de las “vecinas” de su progenitora, éste decidió bloquearla de Instagram.

El crítico español hizo pública la decisión del bloqueo, así como los mensajes en donde hablan al respecto de su supuesta exhibición en ropa interior. Ahora, por si todo lo anterior fuese poco, la mamá de Jomari se enteró de que ha sido bloqueada de la famosa red social, y que “todo” el vecindario sabía ya la noticia.

El famoso conductor de El Gordo y la Flaca compartió una imagen en donde muestra la conversación con su mamá:

“Hijo esta mañana me ha dicho la panadera que me habías bloqueado en Instagram, que lo sabía todo el pueblo”. Jomari le contestó: “Vete a vivir a Madrid madre!!! Que chismosa la gente!!! No salgas de casa más!!! Ordena el pan por internet”.

Junto a la imagen con la conversación escribió: “ya sé… ya sé”. Asumiendo el hecho de que por ser figura pública, y haber hecho también pública su decisión de bloquear a su mamá, era cuestión de tiempo de que todo llegara a sus oídos.

Ahora, hasta famosos de la competencia de Univision en Telemundo han reaccionado al “drama” familiar del famoso crítico español.

Cabe recordar que un principio la mamá de Jomari pensó que el problema no era un bloqueo de parte de su hijo, sino algo relacionado con el celular. Y por esta razón, ni lenta ni perezosa, decidió llamar a la compañía del teléfono para resolver el problema. “Ahora si me deshereda de verdad 😳 (me siento entre la espada y la pared) 😐 #buenosdias”, escribió Goyso al ver casi expuesta su acción.

Para ese momento Rashel Díaz, estrella de Un Nuevo Día en Telemundo, ya estaba muy involucrada con los hechos, atenta ante la evolución de la “mentira” de Jomari.

Jomari incluso involucró a otros familiares con tal de que su madre no se enterara de la verdad. Y Rashel seguía prendida con la evolución del drama.

