¿Por qué Billie Eilish hizo enojar a los fans del rock?

Confesó que no conoce a Van Halen

Billie Eilish, la súper estrella adolescente del momento, hizo enojar a los rockeros de todo el mundo, mismos que no han dejado de atacarla, todo porque en el programa de Jimmy Kimmel fue cuestionada sobre si conocía a la banda Van Halen y no supo quienes eran.

La cantante tiene 17 años y es poco menos que la voz de toda una generación. Así lo atestigüa el calado de su álbum de debut, ‘When we all fall asleep, where do we go?’, indudablemente uno de los más exitosos del año.

Tanto es así que la estadounidense está nominada en seis categorías para los próximos Grammy, entre ellas las más importantes: Mejor Álbum y Mejor Canción del Año.

Por todo ello, cualquier cosa que haga o diga es mirada con lupa y obtiene una repercusión inmediata a escala planetaria por obra y gracia de las redes sociales.

El problema aquí es que al ser cuestionada sobre si sabía quién era Madonna, sí lo sabía. Sin embargo con Van Halen no sucedió lo mismo, pues a decir por su gesto, efectivamente no tiene ni idea de quienes son.

Kimmel, fan declarado de Van Halen y por cuyo programa pasó la banda hace unas temporadas, responde tan rápido como de costumbre tirando de humor: “Voy a empezar a llorar”.

Tiene todo el sentido que Billie no conozca a Van Halen, pues se trata de un grupo cuyos años de mayor gloria fueron en los setenta y los ochenta del siglo pasado. Su último disco data de 2012, no dan conciertos desde 2015 y técnicamente están inactivos por los rumoreados problemas de salud del guitarrista Eddie Van Halen.

Tiene sentido. Pero, al mismo tiempo, Billie, que recientemente se declaraba totalmente fan de Green Day, quizás peque de cierto desconocimiento de la historia de la música, pues Van Halen realmente marcó al menos a un par de generaciones, principalmente en Estados Unidos.

Tras el enojo de los fans del rock, los seguidores de Billie la empezaron a defender, causando así una gran polémica que aún tiene a mucha gente discutiendo en redes sociales.

Fan de Tool ignora a Eddie Van Halen

Billie Eilish sorprende en los AMAs con un increíble look de ¿apicultora?