¡Vergonzoso! Juveniles del América se burlan de cántico feminista ”Un violador en tu camino” con bailecito

extracto de la intervención UN VIOLADOR EN TU CAMINO realizada hoy en diversos puntos de santiago. muchas gracias a todas y todes quienes nos acompañaron hoy 🖤 desde el puerto les abrazamos y llevamos en nuestro corazón ⚡️⚡️⚡️⚡️ *agradecimiento especial para quienes también viajaron desde Valparaíso, son lo mejor!!