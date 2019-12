¿En problemas? William Levy se juega hasta la bicicleta con su nueva película

Parece que el futuro del actor depende mucho del éxito que tenga esta nueva gran aventura en el séptimo arte

William Levy celebra la premier en Miami de su película “En Brazos de un Asesino” en un cine de Pembroke Pines, donde él iba de pequeño a ver películas y soñaba con la pantalla grande, que ahora cumple con su estreno en la cartelera nacional a partir de este fin de semana.

“Yo venía a ver películas cuando estaba en High School y me sentaba en las sillas, viendo las películas y soñaba con un día poder estar yo en esa pantalla haciendo una película. Por eso es que cuando decidimos hacer la premier, yo hablé con los estudios y les pedí que por favor si podíamos hacer lo posible para hacerlo en este cine en específico, porque era aquí donde yo soñaba hacer lo que estoy haciendo hoy, entonces entrar adentro de esta forma…”.

El actor cubano no puede evitar emocionarse. “No he entrado, pero sé que va a ser muy emocionante para mí, entrar y presentar mi película a la gente con la que yo venía a ver películas antes. Es algo muy lindo personalmente para mí y es algo de lo que yo creo a la gente puede servirles, para que vean que todo en la vida es posible”.

Pese al éxito el actor asegura que aún le quedan sueños por cumplir: “Hay muchos sueños que todavía me quedan por cumplir, pero no puedo decirlos todavía, porque si no, no se cumplen”.

En su nueva película el cubano ha sido de todo, desde guionista, actor, productor, por esta razón es lógico pensar que la inversión ha sido alta y sobre esto dice: “Me he jugado todo, me jugué hasta la bicicleta que tengo en mi casa”, aseguró entre risas.