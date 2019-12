Novio de Sugey Ábrego asegura fue golpeado por unos policías

El productor de televisión Emmanuel Duprez utilizó su cuenta de Twitter para denunciar lo ocurrido

Quien es actualmente el novio de la actriz Sugey Ábrego, posteó en la red social del pajarito una foto en donde se le ve con los ojos morados tras la golpiza que recibió.

“Ayer (el lunes) saliendo de los tacos una patrulla se me cerró y dos oficiales me reclamaron que no les cedí el paso.

“Me seguí de frente dejándolos hablando solos. Me siguieron a la gasolinera y al salir de esta se me cerraron, bajo uno y me golpeó. A denunciar!!“, escribió.

Quien actualmente trabaja en el programa ‘Esa Historia me Suena’, agregó las calles y la colonia en donde tuvo este lamentable percance.

“BJAlcaldia el patrullero que me golpeó lo hizo en la calle de Georgia casi esquina Insurgentes Colonia Nápoles entre la 1:20 y 1:25 am del Lunes 02 de Diciembre. En ese cruce existen cámaras C5 y C3… @SSP_CDMX @UCS_GCDMX @Claudiashein @PGJDF_CDMX @Reforma RT por favor “, pidió.

La Procuraduría de la CDMX contactó por esa misma red social al productor de Televisa para investigar su caso.

“Buenas tardes, hemos hecho contacto con usted vía MD, para atender su caso, gracias“, le contestaron.