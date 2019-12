Rosalía vuelve a casa y derrocha poderío calentando la fría Barcelona con sus bailarinas

View this post on Instagram

es posible q seamos las más felices del mundo 🤩🤩 GRACIAS BARCELONA, x el calor q nos disteis ayer 💛💛 sentimos muchas emociones antes, durante y después del show, y todo eso es gracias a vosotrxs. @rosalia.vt gracias x contagiarnos con tu energía, y x dejarnos acompañarte. Te quieren, tus rositas 🌹🌹 . . . #rosalia #elmalquerer #emq #emqtour #las8rosas #palausantjordi