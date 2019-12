La emotiva historia de superación y retos como mamá de Federica Quijano de Kabah

A su hijo Sebastián "lo encontraron en condiciones horribles", narró

Además de haber construido una exitosa carrera como integrante del grupo Kabah y actualmente estar inmersa en los conciertos del 90’s Pop Tour al lado de sus compañeros y de otras agrupaciones, Federica Quijano tiene otro trabajo que la mantiene activa todo el tiempo: ser mamá de dos niños.

La cantante acudió como invitada al podcast de Anahí y ahí relató cómo fue que tomó la decisión de adoptar a María y Sebastián, el tiempo que tuvo que esperar para poder llevarlos a su casa y los retos que ha tenido que enfrentar con el menor de sus hijos, quien padece autismo desde los 3 años de edad.

“A Sebastián lo encontraron en condiciones horribles y lo llevaron al mismo albergue en el que estaba María, mi primera hija. Desde el principio hice un vínculo especial con él y un día me dijeron que querían adoptarlo. Yo me negué y metí papeles y tres días antes de que se venciera el plazo me dicen que la familia que lo iba a adoptar se pudo embarazar y ya no lo querían, así que lo adopté”, contó Federica.

“Todo estaba perfecto, hasta que a los 3 años lo perdí. Me hablaron de la escuela y me dijeron que se cayó y se abrió la cabeza. A raíz de eso el niño gritaba, pataleaba, ya no nos reconocía y le hablaba al aire, yo no sabía que pasaba hasta que le hicieron todas las pruebas y estudios habidos y por haber y dijeron que era autismo”, añadió.

Para finalizar, la cantante señaló que a pesar de los pronósticos de los médicos de que el niño no iba a lograr ciertas cosas, ha hecho hasta lo imposible porque el pequeño no tenga diferencias en las actividades diarias y pueda tener una vida normal y ha tenido enormes avances como aprender a comunicarse y controlar sus enojos.