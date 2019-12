Recibe un testículo de su hermano gemelo para que hijos tengan el mismo ADN

"El reloj avanza muy rápido apenas se retira el testículo del donante",

Un hombre se sometió la semana pasada a una cirugía de transplante de testículo en Belgrado, Serbia. El órgano que recibió era de su hermano gemelo, algo que solamente se había hecho en dos ocasiones.

De acuerdo con el New York Times, el procedimiento contó con el trabajo de varios cirujanos de diferentes nacionalidades. Tardó seis horas en hacerse ya que implica la unión de dos arterias y dos venas.

Relacionado: Inmigrantes venden tamales y dulces para someterse a transplantes de riñón

“El reloj avanza muy rápido apenas se retira el testículo del donante”, dijo el doctor Branko Bojovic, encargado de la microcirugía y quien ha hecho operaciones de reasignación de sexo a personas trans en el pasado.

El recipiente, de 36 años, nació sin testículos, lo que retrasó su llegada a la pubertad. Tampoco podía producir esperma. El sujeto ahora podrá tener hijos con un ADN casi que exacto. Lo único es que no los podrá concebir al tener relaciones sexuales con su pareja ya que los médicos no lograron encontrar el tejido para conectar el conducto que transporta la esperma. El hombre tendrá que someterse a otra operación para extraer la esperma del testículo y hacer una fertilización in vitro.

Relacionado: ¿Cuáles son las causas del agrandamiento de venas en los testículos?

Fue la tercera operación de este tipo que se realiza en la historia. Hace 40 años se hizo una con gemelos idénticos.

El transplante de testículos tiene varias connotaciones éticas en la medicina ya que si alguien recibe uno de un desconocidos pues tendría hijos con el ADN del donante, que algunos casos podría ser alguien fallecido. También se cuestionan los transplantes que no son de vida o muerte.

El reporte dice que los hermanos serán dados de alta en los próximos días.