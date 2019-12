Revelan nuevo romance de José José a dos meses de su muerte

La hasta ahora desconocida ex novia de José José se llama Myrthala Peña

A poco más de dos meses de la muerte de José José, y luego de que Sol Ibarguen confesará que tuvo un hijo con el cantante, ahora una mujer de nombre Myrthala Peña aseguró en entrevista para el programa Sale el Sol que sostuvo un tórrido romance con el “Príncipe de la Canción”.

Confesando que José José “fue el amor de mi vida”, Myrthala reveló que conoció al intérprete gracias a su amistad con Lila Deneken y Conchita Deneken.

“Llegó con ‘El Triste’, estaba muy chica, después en El Patio lo volví a conocer, pero estaba casada… y después tocó la puerta de mi casa”, detalló.

Sobre cómo surgió el romance entre ambos, Peña relató: “no estaba separado (de Anel Noreña), llegó a mi casa, tocó la puerta y desde el momento en que yo le abrí se enamoró de mí, me habló y me ha dado un beso que nunca lo olvidé, ahí empezó el flechazo”.

Al preguntarle cómo la conquistó, la mujer dijo: “poco a poco, con sus canciones, con su forma de ser. Con “Almohada”, “Me vas a echar de menos”. ‘Y me estarás llamado, cada 20 de abril’. Me conquistó, salí de casa de mi hermana y en el estacionamiento me dijo, era 20 de abril, me dijo ‘quieres ser mi novia’, me quedé sorprendida, no le contesté nada y me plantó otro beso”.

Posteriormente Myrthala aseguró que el cantante besaba “riquísimo”.

Respecto a su alcoholismo, Myrthala contó: “José me pidió ayuda, me dijo ‘oye ayúdame’, y yo ¿a qué? ‘con mi alcoholismo’, yo no sabía que era un alcohólico para nada, sus giras eran muy pesadas para mí, él estaba acostumbrado, yo no estaba acostumbrada… yo lo acompaña a las giras, veía que no entraran las botellas a la suite, que no le llevaran botellas, o sea, lo cuidaba muchísimo”.

Conjuntamente, Peña dio a conocer que el artista le pidió matrimonio. “Ese día fue padrísimo, estaba mi mamá, estaba mi cuñado, en paz descansen los dos, se hincó y le pidió matrimonio a mi mamá y a mi cuñado, decidí no casarme… ¿qué me detuvo?, que no estaba preparada yo para la fiesta, su ambiente”.

Finalmente, la señora confesó que se arrepiente de esta decisión. “Sí me arrepiento… estaba muy desubicada yo, no sabía qué quería, y sí me arrepiento porque no hubiera terminado como terminó, eso sí se los aseguró, que no hubiera terminado así”.

