Belinda no se olvida de Lupillo Rivera

La joven cantante está feliz de haber pasado por el programa "La Voz" en donde surgió su romance con el tío de Chiquis Rivera y ahora le envía un sentido mensaje a su ex y demás miembros del show

Belinda asegura que nunca borraría las vivencias que tuvo con Lupillo Rivera como juez en “La Voz México”, y aunque no lo menciona, la intérprete de “Bella Traición” hasta se declaró “ganadora” durante esta temporada del show.

“Para mis compañeros de “La Voz”, estoy aquí con Yahir y a todos los demás, a todos mis compañeros de “La Voz” les deseo lo mejor y los quiero mucho, para nada quiero borrar ningún capítulo, para nada, porque cada capítulo me ha enseñado y me ha hecho ser quien soy, entonces “ganando” como siempre“.

La cantante de origen español protagonizará la nueva temporada del musical “Hoy No Me Puedo Levantar” con Yahir, Sergio Basáñez y Sharis Cid. Como parte de la historia, Belinda tendrá que besar a una mujer.

“Es que me voy a besar con una mujer. Va a ser mi primer beso con una mujer, lo estoy esperando ansiosamente, pues sí va a ser mi novia también “¿verdad, mi amor?, ¡guapa, hermosa!“, dice dirigiéndose a la actriz de dicho momento.

Y ante las declaraciones de la conductora Elisa Beristain, quien acusa a la cantante de haber amenazado la vida de sus hijas y la hace responsable de cualquier cosa que les pase, la intérprete de “Bella Traición” señala que su forma de responder es a través de su trabajo.

“Yo no tengo que callarle la boca a nadie con respuestas, más bien con mi trabajo, porque siempre he tratado de evitar ese tipo de cosas. Empecé desde muy chiquita, entonces me conocen desde muy niña y es fácil tratar de investigar más sobre mi vida y demás, pero yo soy una mujer trabajadora“.

Además Belinda dice que no evita estar en contacto con los medios, simplemente no sabe qué responder. “No es complicado hablar conmigo, nada más que a veces a sus preguntas yo no tengo respuestas, porque yo no sé muchas veces lo que dicen de mí, no estoy pendiente de todo lo que hablan. Si estuviera pendiente de todo lo que hablan, no podría estar en una obra como ésta, donde se requiere de mucha concentración y no estar pendiente de cosas que no valen la pena y que no tengo por qué responder“.