Bad Bunny vende 45.000 entradas en 5 días para primero de 2 conciertos en S. Juan

View this post on Instagram

15 & 16 DE MAYO!! LA GENTE NO SABE NADA!! LOS QUE CREÍAN QUE SABÍAN DE MI, NO SABEN NADA AUN!! ESE DÍA MI NOMBRE QUEDARÁ COMO LEYENDA!!! SE LOS JURO!!! Y LO MAS CABRÓN ES QUE SERÁ EN MI CASA!!! PUERTO RICOO!!! 🇵🇷