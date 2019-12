Paulina Rubio pierde batalla legal por su hijo

El pleito entre la cantante mexicana y su ex por el hijo de ambos pica y se extiende

Cinco años fue lo que duró el matrimonio de la cantante Paulina Rubio y el publicista Nicolás Vallejo-Nágera conocido como “Colate”, quien volvió a aparecer para pedir, por la vía legal, que le sea permitido llevarse al hijo de ambos a pasar navidades con su familia en España.

Hace apenas unos días Colate, compadeció ante un juzgado en Miami y le dijo al juez que la cantante no le permitió su deseo y alegó que la misma le había enviado un correo negándole tal solicitud. Dicho correo se lo leyó al juez y el mismo falló a favor del publicista. Las cámaras de Suelta la Sopa estuvieron ahí y hablaron con Colate.

“He estado durante unos años callado, por respeto a mi hijo, pero ya mi hijo lo sufre mucho y por eso he tenido que volver a la corte. Llevo cuatro semanas pidiendo el pasaporte y no me han contestado nunca, hasta que no les llegó la demanda ayer, me contestaron” fueron parte de las palabras del publicista.

Por eso, hoy 12 de diciembre, Paulina Rubio fue obligada por la ley de Estados Unidos a entregar a su hijo para que viaje con su padre a España hasta el día 29 de diciembre, que es cuando vence este permiso. Colate se apareció en casa de la cantante a recoger a el niño y le regó a la prensa no se acercaran para que le niño no se asustara. Finalmente, terminó metiendo el carro en la propiedad de Paulina para evitar ser foco de la prensa.