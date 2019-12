Puerta de refrigerador por poco decapita a un hombre en un supermercado

Advertimos que las imágenes son sensibles

Una puerta de refrigerador se convirtió en guillotina en Inglaterra.

Stuart Clegg, de 53 años, dijo a la agencia de noticias SWNS, que una puerta de vidrio en el supermercado Booths de Lancashire se desprendió de las bisagras en el momento de abrirla para tomar un artículo.

“Golpeó mi cuello, me tumbó y no me podía mover”, dijo Clegg, quien hoy en día tiene apenas un 80% de movimiento en el cuello. El hombre ha sido sometido a varias cirugías desde el accidente ocurrido en 2016. El mayor daño ha sido en los nervios.

El padre de cuatro ahora depende su madre de 70 años para hacer diferentes tareas. Clegg debe ir a tomar inyecciones para el tejido nervioso cada seis semanas.

El hombre demandó a Booths y recibió $9,200 dólares de compensación.

“Antes vivía una vida normal, pero ahora todo ha cambiado. Apenas puedo hacer nada por mí mismo”, dijo Clegg.