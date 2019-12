Víctor Manuelle cantará sus ‘Memorias de Navidad’ en El Bronx

El cantante puertorriqueño ofrecerá tres conciertos navideños en el Hostos Center for Arts and Culture

El salsero Víctor Manuelle trae a sus seguidores una nueva producción en la que encierra evocaciones de la cultura, las costumbres y la belleza de su natal Puerto Rico, y en particular de la que considera como la época más alegres del año en la Isla del Encanto.

El sonero, que tiene poco más de 25 años de trayectoria, estrena en formato físico y en todas las plataformas digitales, ‘Memorias de Navidad’, un álbum en el que reúne composiciones inéditas, entre ellas cinco escritas por el propio cantante.

“Memorias de Navidad para mi es una producción muy especial. Quise plasmar en ella todos los momentos que recuerdo de mi niñez en las fiestas, la comida típica, todas esas tradiciones que desde muy pequeño me enseñaron en mí casa”, agrega sobre el disco que contiene 12 temas.

El artista, que a principios de este año recibió un reconocimiento por parte del Salón de la Fama de la Música de Puerto Rico, se prepara además para ofrecer por primera vez un concierto de Navidad en la ciudad. Esta presentación triplicada que lo trae a Hostos Center for Arts and Culture, se realizará durante todo este fin de semana, los días 13, 14 y 15 de diciembre.

“Estoy super contento con estos conciertos por la oportunidad de cantar a los neoyorquinos. Espero que me acompañen porque vamos a pasarlo muy bien, serán tres fiestas cargadas de ritmo de folclor del espíritu de la Navidad”, comenta.

Víctor Manuelle también subraya que su propuesta incluye además un material documental en el que el público podrá disfrutar de los paisajes y del colorido de Puerto Rico. El intérprete de ‘Si tú me besas’, ‘Apiádate de mí’, ‘Voy a prometerme’ y ‘Mala y peligrosa’ indica que la receptividad que la gente ha dado a su álbum es la confirmación de que era una producción necesaria.

“Me ha sorprendido mucho que el disco lleva ya tres semanas como número uno en ventas en Billboard. Eso me reafirma que el público tenía deseos de recibir este tipo de trabajo especial y precisamente todo ese respaldo que he recibido, esa buena acogida es lo que ha motivado estos conciertos en Nueva York”, enfatiza sobre el álbum que registra entre sus sonidos bomba, plena, salsa y bugalú, entre otros ritmos.

Al hablar de la parte más complicada de dar vida a esta producción que llega casi 12 años después de su álbum ‘Una Navidad a mi estilo’, por el que recibió una nominación al Latin Grammy, Víctor Manuelle explica que su reto fue no caer en lo repetitivo y crear historias frescas y diferentes para cada canción.

“Tenía muchas ideas y recuerdos, pero no quería sentarme a escribir una serie de temas parecidos. Para mi gran satisfacción el resultado son canciones originales cada una con una esencia y estilo particular. Hay temas muy diversos entre ellos el de la diáspora, porque hay mucha gente que extraña su tierra y que anhela regresar, para ellos también hay una canción”, concluye.

Entre los títulos que se extraen de la producción figuran: ‘Ay, ven en Navidad’, escrita por el experimentado pianista y compositor Lenny Prieto, ‘Ya se ven las bombillitas’, ‘Quiero parranda’, ‘PR está en mi casa’ y ‘Ay ven en Navidad’, entre otras.

En detalle

Qué: conciertos de Navidad de Víctor Manuelle

Cuándo: 13, 14 y 15 de diciembre a partir de las 8 p.m.

Dónde: Hostos Center for Arts and Culture.- 450 Grand Concourse, Bronx, New York 10451

Información y entradas: https://www.hostos.cuny.edu/culturearts/