In the Heights: Mira el primer tráiler completo del film de Lin-Manuel Miranda

El primer gran éxito teatral de Lin-Manuel Miranda, sobre la vida en el barrio neoyorquino de Washington Heights, llegará a los cines el próximo verano

Loading the player...

“In the Heights”, la obra que lanzó a la fama a Lin-Manuel Miranda (antes que Hamilton), llegará al cine el próximo verano (26 de junio de 2020) y Warner Brothers ya ha compartido el primer tráiler y la sinopsis de la trama.

Las luces se encienden en Washington Heights… El aroma de un cafecito caliente se siente en el aire justo afuera de la parada del metro de la calle 181, donde un caleidoscopio de sueños impulsa a esta comunidad vibrante y unida. En la intersección de todo se encuentra Usnavi (Anthony Ramos), el simpático y magnético dueño de la bodega, que ahorra cada centavo de su rutina diaria mientras sueña, imagina y canta sobre una vida mejor.

“In the Heights” fusiona la enérgica música y letra de Lin-Manuel Miranda con la mirada auténtica y vivaz del director Jon M. Chu y su talento narrativo para captar un mundo muy característico de su ambiente, pero universal en cuanto a su experiencia.

“In the Heights” tiene un elenco encabezado por Anthony Ramos (“A Star is Born”, obra de Broadway “Hamilton”), Corey Hawkins (“Straight Outta Compton”, “BlacKkKlansman”), la cantante y compositora Leslie Grace, Melissa Barrera (serie de TV “Vida”), Olga Merediz (obra de Broadway “In the Heights”), Daphne Rubin-Vega (obra de Broadway “Rent”), Gregory Diaz IV (obra de Broadway “Matilda the Musical”), Stephanie Beatriz (serie de TV “Brooklyn Nine- Nine”), Dascha Polanco (serie de TV “Orange is the New Black”) y Jimmy Smits (películas de “Star Wars”).

Chu dirige la película a partir de un guión de Quiara Alegría Hudes; basado en la obra de teatro musical, con música y letra de Lin-Manuel Miranda, argumento de Quiara Alegría Hudes y concepto de Miranda. “In the Heights” es producida por Miranda y Hudes, junto con Scott Sanders, Anthony Bregman y Mara Jacobs. David Nicksay y Kevin McCormick estuvieron a cargo de la producción ejecutiva.

Detrás de cámara, Chu se reunió con su director de arte de “Crazy Rich Asians”, Nelson Coates, y el editor, Myron Kerstein. También colaboró con la directora de fotografía AliceBrooks (serie de TV “The Walking Dead”) y el diseñador de vestuario Mitchell Travers (“Eighth Grade”). La corografía es de Christopher Scott, que trabajó anteriormente con Chu en la premiada “The Legion of Extraordinary Dancers”.

“In the Heights” se filmó en Nueva York, principalmente en exteriores en la comunidad de Washington Heights en el norte de Manhattan.