Texas: Amenaza con llegar la primera helada del invierno

HOUSTON.- El giro que dará la temperatura de un día para otro en el área de Houston es de locura.

Aunque no lo crea el domingo el clima será muy agradable, pero el lunes la situación cambia radicalmente.

Se pronostica una temperatura en los bajos 80s y soleado durante el domingo, que luce fabuloso, pero al siguiente día por la mañana tenga preparada la chamarra, los guantes, el gorro y la bufanda.

Una brisa fuerte del Golfo causará que el domingo las temperaturas asciendan a los 80s casi casi alcanzando el récord de 82 grados que se estableció en 1995.

Todo cambia el lunes. Las temperaturas comenzarán alrededor de los bajos 70s por la mañana y a eso del medio día llega la lluvia y comienza el descenso espantoso. Con la lluvia llega un viento gélido y se sentirá como en los bajos 50s, ya para la noche es muy probable que la temperatura se encuentre en los 30s.

Así es, en Houston la temperatura descenderá unos 50 grados Fahrenheit en solamente una cuestión de horas. No cabe que Texas le hace honor regularmente a un famoso dicho: “Si no te gusta la temperatura espérate un ratito que no tarda en cambiar”.

A partir del lunes el frío se queda. Se anticipa que el martes podría presentarse la primera helada de la temporada en el área, el miércoles y jueves también amenazan con mucho frío.

Es probable que durante estos días las temperaturas caigan a los altos 20s.