Este hombre fue acusado de cuatro asesinatos; fue juzgado seis veces, pero era inocente

Un caso de prejuicio racial

Foto: (Captura video / CBS This Morning)

Un hombre de Mississippi cuya condena por asesinato fue revocada por la Corte Suprema de los Estados Unidos por prejuicio racial fue puesto en libertad este lunes por primera vez en 22 años.

Curtis Flowers salió de la cárcel regional en la ciudad central de Louisville horas después de que un juez fijara su fianza en $250,000 dólares. Una persona que quería permanecer en el anonimato depositó $25,000 dólares, el 10% necesario para asegurar la liberación de Flowers, dijo su abogado Rob McDuff.

En la audiencia de fianza este lunes en la ciudad de Winona, el juez de circuito Joseph Loper ordenó a Flowers usar un monitor electrónico mientras esperaba que la oficina del fiscal de distrito decidiera si lo juzgaría por séptima vez o retiraría los cargos. Flowers también debe registrarse una vez por semana con un secretario de la corte, dijo McDuff. También declaró que los abogados presentarían documentos pidiendo al juez que desestime los cargos.

Flowers fue acompañado desde la cárcel este lunes por sus abogados y dos hermanas, Priscilla Ward y Charita Baskin. Las hermanos dijeron que iban a casa a freír un poco de pescado para cenar y pasar el rato juntos.

“Ha sido duro”, dijo Flowers. “Día a día, manteniendo a Dios primero, así es como lo supere”, declaró. Cuando se le hizo otra pregunta, Flowers suspiró, sonrió y levantó las manos en el aire. “Estoy tan emocionado en este momento que ni siquiera puedo pensar con claridad”, dijo con una sonrisa.

Flowers fue condenado cuatro veces en relación con un asesinato cuádruple en Winona en 1996: dos por asesinatos individuales y dos por los cuatro asesinatos. Otros dos ensayos que involucraron las cuatro muertes terminaron en juicios erróneos.

Cada una de las condenas fue revocada, pero Flowers permaneció en la cárcel porque la acusación de asesinato original todavía está activa. Durante su sexto juicio en 2010, Flowers fue condenado a muerte. La Corte Suprema de EEUU revocó esa condena en junio y descubrió que los fiscales habían mostrado un patrón inconstitucional de exclusión del jurado afroamericano en los juicios de Flowers, que es negro.

Después del fallo de la Corte Suprema, Flowers fue trasladado del corredor de la muerte en la Penitenciaría Estatal de Mississippi en Parchman y llevado a la cárcel de Louisville.

Durante la audiencia de fianza, Loper dijo que era “preocupante” que los fiscales no hubieran respondido a una moción de defensa previa para retirar los cargos contra Flowers. Dijo que si los fiscales no responden, “el Estado cosechará el torbellino” de él.

El asistente del fiscal de distrito William Hopper abandonó la audiencia sin hablar con los periodistas. Declinó hacer comentarios cuando se le preguntó si la oficina del fiscal de distrito volvería a intentar encerrar a Flowers de nuevo.

Los partidarios que se encontraban entre las más de 150 personas que se sentabana en los bancos de madera de la sala de audiencias de la década de 1970 abrazaron a Flowers después de que el juez anunciara su decisión. Su padre, Archie Lee Flowers, contuvo las lágrimas. Dijo que lo primero que haría cuando liberaran a su hijo era rezar. El anciano Flowers dijo que frecuentemente visitaba a su hijo en prisión, donde cantaban y rezaban juntos. Dijo que siempre creyó en la inocencia de su hijo.

Asesinatos y pobreza

Cuatro personas fueron asesinadas a tiros el 16 de julio de 1996, en la tienda Tardy Furniture en la ciudad de Winona, al norte de Mississippi. Eran la dueña Bertha Tardy, de 59 años, y tres empleados: Carmen Rigby, de 45 años, Robert Golden, de 42 años, y Derrick Bobo Stewart, de 16 años.

Una hija de Tardy estuvo en la corte ayer. Se sentó al otro lado del pasillo y una fila detrás de la hija de Flowers, Crystal Ghoston, que estaba sentada en la primera fila.

Ghoston, de 26 años, le dijo a The Associated Press que había visto a su padre solo una vez desde que fue encarcelado: hace unos 10 años, e incluso entonces solo podía hablar con él a través de una ventana reforzada. Ella dijo que se escribían cartas y hablaban por teléfono cada pocas semanas, y que él hablaba de conocer a su hija de dos años, que lo llama Paw-Paw.

“Somos muy parecidos”, dijo Ghoston. “Nos reímos todo el tiempo por teléfono”. Ghoston, de Granada, Mississippi, afirmó que después de la liberación de su padre, tomarán su primera foto juntos.

Winona se encuentra cerca de la encrucijada de la Interestatal 55, la principal arteria norte-sur en Mississippi, y la carretera 82 que corre de este a oeste. Está a media hora en coche de las llanuras del delta del Mississippi. Entre sus 4,300 residentes, aproximadamente el 48% son negros y el 44% son blancos. Las cifras de la Oficina del Censo muestran que alrededor del 30% vive en la pobreza.

A mediados de noviembre, cuatro votantes negros y una rama de la NAACP presentaron una demanda federal pidiéndole a un juez que ordene permanentemente a Evans y sus asistentes que dejen de usar desafíos perentorios para eliminar a los residentes afroamericanos como jurados potenciales debido a su raza.

La demanda cita un análisis de las huelgas de jurados de Evans entre 1992 y 2017 por el podcast In the Dark de American Public Media. Descubrió que la oficina de Evans utilizó huelgas perentorias, que los abogados generalmente no tienen que explicar, para eliminar al 50% de los jurados negros elegibles, pero solo al 11% de los jurados blancos elegibles. El análisis se realizó como parte de una serie de episodios cuestionando la condena de Flowers en su sexto juicio.