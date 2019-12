La Bronca se puso el bikini y se embarró de lodo sus voluptuosas curvas

View this post on Instagram

El mar muerto está en el punto más bajo, a 417 metros bajo el nivel del mar, lo que le hace la extensión de agua más baja del planeta. 🌍 Las condiciones del aire ambiental es seco, rico en oxigeno (8% más que lo normal) y no esta contaminado. Conocido por sus extraordinarias propiedades curativas, el mar muerto contiene más de 21 mineral esencial que no se encuentran en ningún otro mar u océano del mundo. Magnesio, Calcio, Sílice, Sodio y Potasio, entre otros muchos, son los activos que contribuyen a sus acciones terapéuticas. #deadsea #israel #love #family