“Lloré y lloré”: Livia Brito aceptó que fue víctima de una infidelidad

La guapa actriz se sinceró y liberó su alma

A mediados de este año una revista de circulación nacional señaló que Livia Brito había decidido terminar su relación amorosa con Said El Caballero debido a que él la había engañado y aunque durante meses se había negado a hablar del tema, finalmente reconoció que dicha información es verídica.

Aunque no dio detalles de la infidelidad de su ex, la actriz reconoció en entrevista con el programa “Con Permiso” que se identifica muchísimo con “Regina” el personaje que interpreta en la serie “Médicos: Línea de Vida”, por lo que al leer el libreto no se pudo aguantar el llanto, pues era exactamente lo que le estaba ocurriendo.

“Desde el principio me emocioné muchísimo por cómo era mi personaje, pero estaba muy cañón el asunto. Cuando leí la escena en donde “Regina” descubre el engaño de el marido era increíble ¡era lo que estaba viviendo! Lloré y lloré y saqué todo, al final del día todo sana porque la vida son ciclos y procesos que hay que cerrar”, dijo Livia.

En otros temas, la actriz expresó su deseo de ser madre y ahora que Sherlyn anunció su embarazo señaló que le encantaría recurrir a la inseminación artificial al igual que ella para poder lograr su sueño, pues no ha encontrado a la persona ideal que pueda convertirse en un buen modelo de padre para sus futuros hijos.