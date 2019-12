Quienes comen chile a diario reducen su riesgo de un ataque cardíaco en un 40%

Los chiles son un extraordinario aliado para la salud, una de sus más grandes bondades radican en su efecto protector para el sistema cardiovascular. Estudios realizados en Italia comprueban su eficacia para reducir ataques cardíacos, conoce todos los detalles sobre esta investigación

El chile es uno de los ingredientes con mayor legado cultural en el mundo, es un producto milenario representativo de la inmensa riqueza gastronómica de México. Existen cerca de 1000 variedades de chile en el mundo y todos se destacan por la peculiaridad de contener una sustancia que se llama capasicina, responsable de su sabor picante.

Durante muchos años el chile ha sido reconocido por sus extraordinarios beneficios terapéuticos, es por ello que recientemente un grupo de científicos se dedicó a realizar diferentes investigaciones y estudios que confirman la directa relación que existe entre las personas que consumen chiles y un menor riesgo de sufrir muerte por enfermedad cardíaca y accidentes cerebrovasculares. Este estudio fue publicado en Journal of the American College of Cardiology realizados en Italia en donde el consumo de chile es alto, se realizó con un total de 23,000 personas de las cuales algunas comieron chile y otras no.

Los resultados fueron impresionantes ya que descubrieron que aquellas personas que consumían chile 4 veces por semana, presentaban un 40% menos de riesgo de padecer ataques cardíacos. También se comprobó que el riesgo de mortalidad por todas las causas fue un 23% menor en comparación con aquellos que no comieron chiles.

Según las declaraciones de la autora principal del estudio Marialaura Bonnacio epidemióloga del Instituto Neurológico del Mediterráneo (Neuromed), uno de los hechos más interesantes que reveló el estudio es que la protección contra el riesgo de mortalidad era independiente del tipo de dieta que seguía cada persona. Esto quiere decir que el consumo de chile aporta el mismo efecto protector sin importar el tipo de dieta que se siga, algunos con hábitos más saludables que otros.

Por su parte otra vocera importante en el proyecto Licia Lacoviello Directora del departamento de epidemología y prevención de Neuromed y profesora de la Universidad de Insubria en Varese, detalló que las bondades medicinales del chile se habían transmitido a través de la cultura alimentaria italiana. Por ejemplo en países como Estados Unidos y China el consumo de pimientos se ha vuelto muy popular debido a la acción protectora hacia la salud.

Por supuesto hubo aquellos expertos que elogiaron el estudio mientras que otros encontraron algunos cuestionamientos, Duane Mellor dietista y profesora de la Aston Medical School en Reino Unido, señaló que encontró interesante el documento sin embargó no encontró un vínculo entre el consumo de chile y sus beneficios para la salud.

Independientemente de los diversos comentarios que se pueden derivar de dichos estudios, esta comprobado que los chiles tienen un efecto positivo sobre la salud. Se les atribuyen grandes efectos antiinflamatorios, anti-irritantes, se destacan por sus propiedades para calmar el dolor, son buenos para la salud cardiovascular, sistema circulatorio y respiratorio.